Betanzos inicia una actuación integral de limpieza y desbroce del tramo urbano del Mendo

Limpieza tramo urbano del Mendo en Betanzos Cedida

Tras años de reivindicaciones, el Ayuntamiento de Betanzos realiza una actuación integral de acondicionamiento de las orillas del Mendo en todo su tramo urbano "co obxectivo de mellorar a seguridade, a capacidade de drenaxe do cauce e a recuperación ambiental deste espazo", explica el Gobierno de María Barral.

"Os traballos, xa en marcha, están a desenvolverse en dúas fases diferenciadas" y "a primeira céntrase no tramo comprendido entre As Cascas e a ponte do Carregal", mientras que en una segunda se alcanzará el curso del Mandeo, pues seguirá hasta la pasarela de madera, que une O Malecón da Ribeira y el Paseo Municipio de Bullas, y de allí hasta A Tolerancia.

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La intervención contemplan la retirada de árboles caídos y otros restos acumulados, así como "o corte e poda de exemplares situados nas marxes que presentaban risco de caída ou que dificultaban o paso da auga", a lo que se unen "tarefas de limpeza intensiva da vexetación, tanto nas beiras como no propio cauce, eliminando acumulacións que, co paso do tempo, estaban a reducir a sección útil do río", añaden desde Betanzos.

Las actuaciones, tanto manuales como mecánicas, permitirán retirar troncos de gran tamaño y materiales arrastrados por las crecidas, que suponían un obstáculo importante para la circulación del agua incrementando el riesgo de atascos y desbordamientos en episodios de lluvias intensas, por lo que era una obra necesaria, además de "moi demandada", pues hacía años que no se llevaban a cabo "traballos desta intensidade neste tramo" por lo que la acumulación de "vexetación e madeira morta provocara unha situación que facía imprescindible unha actuación en profundidade", sostiene el Gobierno de Betanzos.

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Por otra parte, la eliminación de especies invasoras y la gestión controlada de la vegetación facilitará los accesos y contribuirá a un desarrollo más equilibrado del ecosistema fluvial.

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El Ayuntamiento de Betanzos destacó la colaboración con Augas de Galicia para poder llevar a cabo esta intervención y avanza que la intención es dar continuidad a este tipo de actuaciones de mantenimiento de forma periódica, con el fin de evitar que se repitan situaciones de acumulación y deterioro como las detectadas estos días en el Mendo.