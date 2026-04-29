Yulia Elykomova, estudiante rusa en Betanzos | “Lo que me sorprende es que una ciudad tan pequeña tenga tanta vida”

Yulia Elykomova, en la escalinata del Edificio Archivo Patricia G. Fraga

Cuando Yulia Elykomova desembarcó en Galicia en 2019, lo hizo sin referencias claras sobre el territorio: “Para mí era totalmente desconocida”, recuerda desde Betanzos, donde está realizando las prácticas del Ciclo Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas, que cursa en el IES Eusebio da Guarda.

El amor, razón universal para cambiar de rumbo vital, la arrastró hasta A Coruña. “Siempre digo que hay dos motivos para cambiar de vida: el trabajo o el amor, y en mi caso fue el amor”, explica, convencida de que, si no se hubiese encontrado con su marido, nunca hubiese conocido esta “esquina maravillosa” de España.

Desde entonces, su evolución y su adaptación han estado marcadas por el aprendizaje continuo, tanto cultural como lingüístico, que ahora afina de manera acelerada desde Betanzos. Allí, con casi media docena de idiomas y un entusiasmo que contagia, recibe cada día a decenas de visitantes, a los que seguirá atendiendo hasta antes del verano en las instalaciones del Edificio Archivo (Liceo).

Antes de aterrizar en España, Elykomova acumulaba más de veinte años de experiencia en el sector turístico en Rusia. Natural de Ekaterimburgo, la ciudad donde se unen Europa y Asia, trabajó en agencias de emisión de billetes y en representación de compañías aéreas como Lufthansa. “Conozco sistemas de reservas y el trabajo de oficina no es nuevo para mí, pero aquí es diferente”, explica Yulia.

Consciente de la necesidad de homologar y actualizar sus conocimientos, decidió cursar el Ciclo Superior de Guía, Información y Asistencia Turísticas. Una elección que, admite, resultó más exigente de lo esperado, pero que recomendaría una y otra vez a cualquiera, en Rusia o en Galicia. “Yo pensaba que sería fácil por mi experiencia, pero no, porque el idioma lo cambia todo”, dice la alumna antes de apuntar a una circunstancia que al inicio vio como un obstáculo pero acabó siendo de lo más enriquecedora: compartir aula con estudiantes mucho menores, pues alguno no ha cumplido los 20.

Yulia domina varios idiomas —ruso, español, alemán e inglés, y tiene nociones de francés— y entiende gallego, una herramienta clave en su día a día, tanto en el instituto como en la Oficina de Turismo de Betanzos.

Un centro que ella misma escogió, aunque la decisión surgió casi por casualidad, tras una visita al Museo das Mariñas. “Aquí hay de todo: trabajo de oficina, atención al visitante, organización… es una experiencia muy completa”, destaca Elykomova.

Durante su estancia, intervino en visitas guiadas, colabora en la atención al público y en eventos turísticos, integrándose en un equipo que valora especialmente: “Mis compañeras son extraordinarias”.

“Aquí hay de todo: trabajo de oficina, atención al visitante, organización… es una experiencia muy completa” Yulia Elykomova

Uno de los mayores desafíos ha sido atender al turismo español y en castellano. “Cuando hablo con extranjeros, entienden que soy extranjera. Pero aquí la gente espera que hables perfectamente su idioma”, explica.

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Sin embargo, su perfil multilingüe se convierte en una ventaja diferencial, especialmente con visitantes internacionales, como los alemanes, que “se sorprenden mucho al encontrar a alguien que habla su idioma”.

Betanzos ha sido, además, todo un descubrimiento personal: “Me llama la atención que siendo una ciudad tan pequeña tenga tanta actividad cultural y turística”, destaca Yulia.

“La Tortilla de Betanzos es lo primero que preguntan muchos visitantes” Yulia Elykomova

Desde visitas guiadas hasta eventos y festivales, el municipio ofrece una intensa agenda que sorprende a quienes la visitan, aunque muchos tienen claro a lo que vienen y, entre las consultas más habituales, además de qué visitar, está la comida: “La Tortilla de Betanzos es lo primero que preguntan muchos visitantes”, comenta con una sonrisa antes de hablar de lo que está por venir, que confía e que sea continuar en el sector turístico donde, entre otras opciones, valora especialmente el ámbito del Camino de Santiago.