Pedro Miño, presente y futuro de la Tortilla de Betanzos

Pedro Miiño es el vigente ganador de la Mejor Tortilla de Betanzos Germán Barreiros

Pedro Miño García le pone cara a esa nueva hornada de betanceiros que se está encargando de acrecentar el mito de la Tortilla de Betanzos. Los herederos de una tradición centenaria que se inició de la mano de Angelita Rivera Valiño en La Casilla. Un cometido que el cocinero de Adega Lastras asume con naturalidad y, sobre todo, con compromiso porque "es la insignia de nuestra hostelería" y uno de los atractivos de la antigua capital de As Mariñas. "Las puedes encontrar de muchas maneras, aunque la de aquí se conoce por ser jugosa, pero todos la hacemos, es algo muy nuestro, muy de todo Betanzos".

La de Lastras, la que elabora Miño en su negocio del corazón del casco histórico, al amparo de dos monumentos de encanto incuestionable, es la vigente Mejor Tortilla de Betanzos tras imponerse en la última edición del certamen que la institución municipal convoca anualmente, en el marco de la semana dedicada a exaltar el más célebre de sus platos, por el que se le conoce en toda España.

Pero es que Pedro Miño también es el autor de las mejores 'tortillas con' como acreditan las distinciones obtenidas en 2025 y en 2026. Esta última, hace solo unos días, en el Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, que se celebró en A Coruña. "Dos de dos", comenta el chef con entusiasmo, convencido de que la clave de su éxito está en probar, en encontrar los ingredientes que mejor casen con los cuatro insustituibles de la receta brigantina: patatas, huevo, aceite y sal. Esta vez apostó por incorporar gambón, pimiento de piquillo y piparra encurtida, los mismos que llevará al Campeonato de España.

"Este tipo de concursos suponen una campaña de promoción importante y todos los que vamos tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos", explica Miño.

Las imágenes del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas Más información

En cuanto a cómo se las ingenia para ir probando ingredientes para añadir y encontrar siempre alguno especial, reconoce que lo hace casi a diario porque "me hago muchas tortillas para mí, que me encanta" y porque "colaboro con Volteo, en A Coruña, conocidos por la enorme variedad de tortillas que tiene en carta, pero todas "estilo Betanzos".