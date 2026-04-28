El BNG propone crear un "área de restauración ecolóxica" en el entorno de O Carregal-A Ribeira-Porto de Betanzos
El BNG propone la creación de un "área de restauración ecolóxica nas ribeiras dos ríos e da ría" y, en concreto, en el entorno de O Carregal-A Ribeira-Porto de Betanzos.
Los nacionalistas explican que, desde la aprobación del Reglamento 2024/1991 de la Unión Europea sobre la restauración de la naturaleza y de los hábitats y la necesidad de evitar su degradación, esta cuestión "tornouse nunha realidade e nunha prioridade" y, en este contexto, "os bosques de ribeira e as zonas asolagábeis convertéronse en hábitats prioritarios para a UE".
En el ámbito municipal es viable catalogar una zona como Espazo Natural de Interese Local y, a nivel autonómico, "pode constituírse como área de restauración ecolóxica, cuxa finalidade principal é a restauración ecolóxica de ecosistemas degradados", expone el BNG.
Para la nacionalista Amelia Sánchez,“Betanzos posúe unha riqueza inigualábel desde o punto de vista patrimonial, histórico, cultural... mais tamén desde o punto de vista natural e consideramos que sería necesario o impulso do espazo Carregal-Ribeira-Porto como área de restauración ecolóxica" porque esta catalogación permitiría "protexer a zona, facer propostas a nivel estatal ou mesmo europeo para conseguir fondos para a súa recuperación e desenvolver actuacións que eviten o asolagamento destas áreas" y, al mismo tiempo, elaborar un mapeo del entorno de los cauces, analizar los vertidos y demarcar las denominadas 'zonas de policía' en las orillas del Mendo y el Mandeo.