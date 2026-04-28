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Betanzos

Del abandono a la esperanza: así revive el Estanque de la Gruta nueve años después del colapso que indignó a Betanzos

El espacio comienza a mostrar los resultados de su restauración y el esplendor de piezas originales

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
28/04/2026 04:24
La barandilla que rodea el estanque puede verse desde el exterior de El Pasatiempo
La barandilla que rodea el estanque puede verse desde el exterior de El Pasatiempo
Patricia G. Fraga
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Hace nueve años, tras la caída de varios metros de un muro del Estanque de la Gruta, los vecinos saltaron como resortes para exigir actuaciones en El Pasatiempo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Betanzos reconoció una situación extrema y aceleró las conversaciones para “salvar” la herencia de Juan García Naveira. Ahora, ese mismo Estanque de la Gruta empieza a mostrar su aspecto original, a evidenciar que algo está cambiando y que los elementos originales recuperan cierto esplendor, como las barandillas que rodean el estanque, visibles para cualquier viandante desde la avenida Fraga Iribarne. 

En el invierno de 2017, en un mes crucial para El Pasatiempo, solo unos días después de que la campaña ciudadana para “salvar” este espacio superase las 5.000 adhesiones, la imagen de uno de los animales que adornan el Estanque de la Gruta en el agua, casi en añicos, inundó las redes sociales y movilizó a la ciudadanía que, transcurridos nueve años y ocho semanas, supervisa la evolución de las actuaciones contempladas en el segundo tramo de obras de recuperación de El Pasatiempo, que comprende ese mismo estanque; la Gruta de la Recoleta con sus correspondientes túneles en la terraza inferior; las escaleras de comunicación con el segundo nivel y el invernadero, además de la fuente de las Cuatro Estaciones, en el entorno del campo García Irmáns. 

“Esta segunda fase cuenta con un presupuesto de 489.000 euros”, detallaron desde el Gobierno de Barral. En cualquier caso, con las actuaciones realizadas, las obras en curso o en vías de contratación a través de los Next Generation y las acometidas en virtud del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos, que sirvieron para recuperar el Estanque del Retiro, la recuperación integral de El Pasatiempo avanzará de manera considerable, pero “todavía quedará en torno a un 30%” del espacio pendiente de restauración, 133 años después del inicio de la construcción del recinto, según la fecha que aparece inscrita, con cantos rodados, en el mismo Estanque de la Gruta: 1893.

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