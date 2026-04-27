La Fundación Hospitalarias Betanzos reúne a 350 personas en la fiesta en honor a su patrón

Participantes en la jornada CEDIDA

La Fundación Hospitalarias Betanzos celebró este sábado, 25 de abril, la fiesta en honor a San Benito Menni, que en su 21ª edición reunió a cerca de 350 personas entre usuarias, profesionales, familiares, voluntarios y amigos.

La jornada festiva comenzó con una eucaristía en honor de San Benito Menni en la iglesia Santo Domingo de Betanzos, que estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, don Francisco Prieto. A continuación, tuvo lugar la actuación del grupo de folclore Azougue, seguida de un almuerzo especial en el restaurante As Rodas, que contó con una sesión de sesión de música en directo con Aixa Romay y el ya tradicional photocall.

En el evento, el que participaron sor Luz Divina Sánchez, presidenta del patronato de Fundación Hospitalarias España; Jaime Lafora, biznieto de los hermanos García Naveira; y miembros de la corporación municipal encabezados por la alcaldesa, María Barral, también se rindió homenaje a los y las profesionales que se han jubilado en el último año, haciéndoles entrega de un detalle. También quisieron acompañar a Fundación Hospitalarias Betanzos en esta celebración compañeros de otras entidades, como Aspaber, Aspronaga, CAPD Souto de Leixa, Pascual Veiga, Hogar y Clínica San Rafael-Hermanos San Juan de Dios.

Participantes en la jornada CEDIDA