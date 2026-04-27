Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

La Fundación Hospitalarias Betanzos reúne a 350 personas en la fiesta en honor a su patrón

Redacción
27/04/2026 11:38
Participantes en la jornada
Participantes en la jornada
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Fundación Hospitalarias Betanzos celebró este sábado, 25 de abril, la fiesta en honor a San Benito Menni, que en su 21ª edición reunió a cerca de 350 personas entre usuarias, profesionales, familiares, voluntarios y amigos.

La jornada festiva comenzó con una eucaristía en honor de San Benito Menni en la iglesia Santo Domingo de Betanzos, que estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, don Francisco Prieto. A continuación, tuvo lugar la actuación del grupo de folclore Azougue, seguida de un almuerzo especial en el restaurante As Rodas, que contó con una sesión de sesión de música en directo con Aixa Romay y el ya tradicional photocall.

En el evento, el que participaron sor Luz Divina Sánchez, presidenta del patronato de Fundación Hospitalarias España; Jaime Lafora, biznieto de los hermanos García Naveira; y miembros de la corporación municipal encabezados por la alcaldesa, María Barral, también se rindió homenaje a los y las profesionales que se han jubilado en el último año, haciéndoles entrega de un detalle. También quisieron acompañar a Fundación Hospitalarias Betanzos en esta celebración compañeros de otras entidades, como Aspaber, Aspronaga, CAPD Souto de Leixa, Pascual Veiga, Hogar y Clínica San Rafael-Hermanos San Juan de Dios.

Participantes en la jornada
Participantes en la jornada
CEDIDA
GermÃ¡n. Laura Castro

Laura Castro, primera catedrática en Construcciones Navales de Galicia | “La clave está en saber organizarse”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Jueces para la Democracia recurre decisión del TSXG de apartar al magistrado Villares
EFE
Participantes en la jornada

La Fundación Hospitalarias Betanzos reúne a 350 personas en la fiesta en honor a su patrón
Redacción
Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día

Galicia continúa en alerta amarilla por unas tormentas que ya dejaron incidencias e inundaciones
EP
La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, en una rueda de prensa

Montse Paz, nueva teniente de alcaldesa y miembro de la Junta de Gobierno de A Coruña
Redacción