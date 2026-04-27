Dolores Vázquez recibe en Madrid la Medalla a la Promoción de los Valores de la Igualdad: "Hace muchos años que he perdonado"

La ministra Ana Redondo, Dolores Vázquez, María Barral y el edil Andrés Hermida Cedida

Reconocimiento a Dolores Vázquez en Madrid. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, le entregó la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Una distinción que repara tanto en el "sufrimento inxustamente padecido" como en su acción de "concienciación social sobre a discriminación e os erros do sistema", explicó la alcaldesa, María Barral.

La mandataria municipal se desplazó hasta la capital para asistir al acto, celebrado en la sede del ministerio, y allí agradeció a Redondo este reconocimiento a Vázquez, solicitado hace un año desde la Alcaldía de Betanzos.

"Es verdad que no me han compensado en nada económicamente, ni los 120.000 que habían dicho que me habían pagado", aseguró Dolores Vázquez antes de recibir la Medalla a la Promoción de los Calores de Igualdad.

En este sentido, señaló que se trata de "un día muy especial", marcado por el paso del tiempo y por un cambio personal porque, transcurridos casi treinta años, "me siento una persona distinta, sin olvidar, pero lo llevo mejor", con la esperanza de recibir un perdón más amplio de toda España.

En esta línea, agradeció especialmente al Ayuntamiento de Betanzos haber sido la primera institución en pedirle disculpas públicamente, pero ha expresado su deseo de que ese reconocimiento llegue también desde otros ámbitos, incluida la sociedad y los medios de comunicación.

Asimismo, destacó la importancia de poder hablar ahora con palabras que antes no podía pronunciar. "¿Y qué más os puedo decir? Que espero que sea una medalla muy bonita porque me la merezco, ¿no? y que siempre recordaré este día", afirmó.

Con el tiempo, ha asegurado haber logrado perdonar. Según ha explicado, entendió que vivir enfadada la estaba transformando en alguien que no era: "He perdonado. Hace muchos años que he perdonado porque comprendí que el estar enfadada con el mundo, estar enfadada con la prensa, estar enfadada con todos, no era yo. Me estaba volviendo una persona que yo no era, yo no me encontraba a mí misma, estaba en un pozo y yo no salía, pero poquito a poco estoy superando y eso es eso", aseguró.

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En septiembre del año 2000, Dolores Vázquez fue detenida como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja. El caso desató un frenesí mediático en España que conmocionó al público y presionó a la policía para que encontrara respuestas rápidamente.

Dolores Vázquez fue absuelta de los cargos tras la aparición de pruebas que condenaron por el asesinato de Rocío Wanninkhof a Tony Alexander King, después de que el ciudadano británico fuera detenido por abusar sexualmente y asesinar a la joven de 17 años Sonia Carabantes el 14 de agosto de 2003 en Coín (Málaga).

María Barral manifestó desde Madrid que “hoxe acompañámola con orgullo" y "alegrámonos profundamente por ela, pero tamén reiteramos que este país ten aínda unha débeda pendente. O recoñecemento institucional é importante, pero non suficiente: cómpre avanzar cara a un perdón pleno, medidas de reparación máis amplas e garantías de non repetición que pechen definitivamente esta ferida e fagan xustiza de maneira completa”, añadió María Barral.