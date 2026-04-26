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Betanzos

Cortes de agua este lunes en Betanzos para reparar los daños en una tubería de la Rúa Travesa

Redacción
26/04/2026 20:45
Casco histórico de Betanzos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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El Ayuntamiento de Betanzos informó este domingo de que mañana, lunes 27, se efectuarán cortes de agua en el casco histórico para continuar con los trabajos de reparación de la tubería afectada en la Rúa Travesa.

En concreto, el sábado el Ejecutivo local cerró al tráfico esta calle después de que se rompiera una de las canalizaciones del abastecimiento de agua. "Unha vez recuperado onte o servizo, durante a vindeira semana levaranse a cabo diferentes traballos de inspección dos coletores, o que obriga a cortar o tráfico por razones de seguridade", apunta el Gobierno de María Barral.

Así, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua cortará el suministro desde las 22.00 del lunes a las 03.00 horas del martes en Cantón de Cludino Pita, Porta da Vila, Prateiros, Rúa Travesa, Rúa Pastel, Sombreireiros, Azougue, Noas, Cerca (números del 9 al 23 y del 12 al 24), Pescadería, Rúa Torre (números del 2 al 6), Santiago, Roldán y Praza da Constitución.

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