Betanzos adjudicará a otra empresa el hotel San Roque para poner fin a lustros de problemas jurídicos

Complejo San Roque, en Betanzos GOOGLE MAPS

El Ayuntamiento de Betanzos adjudicará a otra empresa, previsiblemente, el hotel Complejo San Roque, que venía arrastrando desde hace lustros inestabilidad, problemas jurídicos y económicos. "Con ese objetivo, a raíz de la última denuncia interpuesta en el Juzgado por el propio Concello se mantuvieron conversaciones en este último año con representantes de una nueva empresa interesada en el complejo para poner en marcha un nuevo proyecto que supusiera un antes y un después en ese equipamiento", declara la alcaldesa, María Barral.

Con ese planteamiento y después de meses de trabajo, y una vez que existe un acuerdo entre la concesionaria y la empresa interesada en las instalaciones, el Gobierno local trasladó esta semana al resto de grupos municipales la situación y los avances en este recinto, cuyo nuevo proyecto incluye no solo el hotel, sino también el restaurante (museo-degustación) y el parking subterráneo que nunca se utilizó.

María Barral añade que esta nueva empresa está en condiciones de “asumir la gestión del complejo y lo que ello acarrea en cuanto a situación económica y a aspectos de legalización y puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo”. Esa propuesta deberá ahora contar con los informes municipales definitivos para elevarla a aprobación plenaria y dar conformidad o no a este nuevo proyecto, informando y comunicando al mismo tiempo de estos cambios en la gestión al Juzgado.

Barral valora la propuesta, a la espera de contar con los informes municipales definitivos, como “un paso importante para desbloquear una situación que no fue la más adecuada en estos últimos años”. “Poder contar con todos los servicios del complejo, incluyendo el aparcamiento subterráneo, en una ciudad que tiene una importante demanda de plazas hoteleras y con un crecimiento turístico que es palpable y visible, es sumamente importante para Betanzos", concluye.