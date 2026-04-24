Tres noches, siglos de historia: vuelve la excelencia del Ciclo de Música Antigua de Betanzos

La soprano María Espada y el archilaúd Manuel Minguilllón Centro Nacional para la Difusión Musical

El Ciclo Música Antigua de Betanzos, incluida en el Programa Circuitos del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), volverá a convertir la capital mariñana en espacio de encuentro para los amantes de las composiciones históricas que, por sexto año consecutivo, los más destacados concertistas de la categoría acercarán a San Francisco y a Santiago y, tras el silencio de 2025 por las obras de restauración, también a Santa María do Azougue.

El ciclo, entre los días 1 y 3 de mayo, lo abrirán la soprano María Espada y el archilaúd Manuel Minguillón con el recital ‘Il pianto della Madonna’. El repertorio del concierto, el viernes 1 en Santiago, incluirá obras de Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Barbara Strozzi, Giulio Caccini, Giovanni Girolamo Kapsberger y Alessandro Grandi, en un cuidado recorrido por algunas de las piezas más expresivas del barroco italiano (XVII).

El sábado 2, en San Francisco, también a las 20.30 horas, Qvinta Essençia (Èlia Casanova, Hugo Bolívar, Albert Riera y Pablo Acosta) interpreta ‘Maria Magdalene’, que también es el título de su tercer cd, dedicado a la música española alrededor de La Magdalena, con obras de Guerrero, Lobo o Vásquez.

El Ciclo de Música Antigua de Betanzos se cerrará el domingo 3 en Santa María do Azougue (20.30), de la mano de las violagambistas Johanna Rose y Sara Ruiz, que ofrecen ‘As fillas de Mr. de Sainte-Colombe’, con composiciones de Hume, Locke, Marais, Schenck, Simpson, Schaffrath, y del mismo Sainte-Colombe.

Los Circuitos del Centro Nacional de Difusión Musical se desarrollan en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, pero también en Badajoz, Baeza (Jaén), Cádiz, Cervià de Ter (Girona), Malpartida de Cáceres, Murcia, Oviedo, Salamanca, Segovia, Úbeda (Jaén), Valladolid y Betanzos.

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Calendario

En cualquier caso, antes de esta importante cita con la música antigua, el municipio sigue desarrollando su agenda cultural del mes de abril, centrada en los actos organizados alrededor del Día del Libro 2026, aunque también se contemplan exposiciones, talleres y cine, como el que Lar de Unta acercará esta noche al Alfonsetti: ‘Migas de Pan’.

La cinta, dirigida por Manane Rodríguez y seleccionada por Uruguay como candidata al Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa en 2017, tiene algunas escenas rodadas en Betanzos. Tras la sesión, a las 20.00 horas, habrá un coloquio con la directora, que abundará en la historia de Liliana Pereira –interpretada por Justina Bustos y Cecilia Roth– encarcelada en Uruguay por sus ideas en 1975 y después exiliada en España.

Además, mañana sábado, día 25 de abril, en la sede de la Fundación CIEC (Centro Internaiconal de Estampa Contemporánea) se inaugura la exposición ‘Postales de un Viaje en Bicicleta’, del artista Gaby Trustram (Vejer de la Frontera, 1986). La muestra podrá visitarse hasta el día 23 de mayo, de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

Mientras, en el Edificio Archivo, en la Sala de Exposicións Jesús Núñez, hasta el día 30, de 18.00 a 22.00, sigue abierta ‘Nós Somos Elas. Vinte e Catro Poetas arredor das Fotos do Arquivo Vidal’, cedida por la Diputación de A Coruña, y en el Museo das Mariñas, hasta el próximo 31 de mayo, ‘Volta a mar a Betanzos. Baleas, Cachalotes, Peixes & Barcos’, esculturas y pinturas del artista Francisco Martínez-Pin.