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Betanzos

Betanzos renueva los árboles del Paseo Municipio de Bullas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/04/2026 17:48
Limpieza en Caraña, en el entorno del río Pelamios
Limpieza en Caraña, en el entorno del río Pelamios
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El Ayuntamiento de Betanzos acomete actuaciones de acondicionamiento y ornamentación en diversas vías que se alargarán varias semanas, tanto en el casco urbano, donde se renovaron los árboles del Paseo del Municipio de Bullas, como en núcleos rurales como O Cepiño, A Condomiña o A Espantosa, así como en la que conecta Castro con Miodelo, en Bergondo.

Después, se realizarán asfaltados en Guiliade, en Casa Novas y A Sancia, y en San Martiño, a solicitud de los vecinos, se actuará en toda la explanada en la que hacen las celebraciones, y se renovarán caminos de A Lanza y Agra do Pedroso. En Piadela se contemplan obras de recuperación del Camiño da Igrexa; y en los próximos meses del de Monte Aberto. También en O Coto-O Farragoto, y en Viladesuso

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En el centro de la ciudad se intervendrá en A Condesa y en el entorno de los centros educativos, además de en la rotonda de As Cascas.

En cuanto a las tareas de limpieza, se desarrollan actuaciones en todo el cauce del río Pelamios, desde Caraña hasta en el Paseo Municipio de Bullas, y en la plaza de Enrique IV (Eira Vella). 

En concreto, el malecón que discurre paralelo a la Travesía de Caraña cuenta con nuevos árboles (abedules), en sustitución de otros que estaban muertos; y se limpió todo el pavimento de la zona en la que se instalará nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras, y también está prevista una nueva fuente en este tramo, construido en los 90. En la plaza de Enrique IV, se adecuaron espacios, dentro del Programa Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Betanzos.

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