Colectivo Apiario imparte un taller en Atocha y Paco Nogueiras lleva su espectáculo al Aula Xulio Cuns

'C@nto Contigo', el espectáculo de Paco Nogueiras Archivo El Ideal Gallego

Colectivo Apiario imparte un taller en el CPR Nosa Señora do Carme y Paco Nogueiras representará su espectáculo 'C@nto Contigo' en el Aula de Cultura Xulio Cuns con motivo del Día del Libro.

En el marco de los actos organizados con motivo del 23 de Abril, el Ayuntamiento de Betanzos acercará mañana hasta el CPR Nosa Señora do Carme (Grande Obra de Atocha) el taller ‘Cociñando a Poesía’, impartido por Colectivo Apiario y destinado a alumnos de Educación Primaria.

El próximo martes, día 28 de abril, a las 11.00 horas, será el turno del espectáculo C@nto contigo!, de Paco Nogueiras, en el Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns, para escolares del CEIP Francisco Vales Villamarín y de Atocha.