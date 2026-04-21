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Betanzos

Las obras de Doña Águeda obligan a cerrar a la circulación A Cruz Verde

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/04/2026 15:16
Plaza de Doña Águeda, entre A Cruz Verde y Os Ánxeles
Plaza de Doña Águeda, entre A Cruz Verde y Os Ánxeles
Archivo El Ideal Gallego
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La Policía Local de Betanzos cortará mañana, miércoles 22 de abril, la circulación en la calle de A Cruz Verde debido a las obras de la plaza de Doña Águeda. Aunque se contemplan cortes intermitentes de tráfico durante toda la intervención, mañana será necesario el cierre total durante la mañana y, en principio, hasta mitad de tarde, informa el Gobierno de María Barral. 

Los vehículos que circulen desde la plaza de Os Ánxeles hacia A Cruz Verde serán desviados por Os Ferradores (Soportais) hacia la plaza de los Irmáns García Naveira.

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Las obras de Doña Águeda están incluidas en un programa provincial y cuentan con una inversión de más de 190.000 euros, y se suman a otras actuaciones en espacios públicos con los que se pretende actuar de una manera integral sobre la estética y funcionalidad, con un nuevo diseño de pavimento, un banco que delimitará la nueva geometría de este espacio y la reubicación del mobiliario urbano, eliminando las jardineras  y dotando de un uso más coherente la superficie, en la que también se solucionarán las deficiencias de la recogida de aguas pluviales.

De esta manera, se conseguirá actualizar los acabados, resolver los defectos de impermeabilización hacia el aparcamiento inferior y naturalizar las zonas de disfrute, otorgando una imagen concordante de este espacio construido en los 90 dentro del casco urbano de Betanzos.

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