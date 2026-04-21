El éxito del pizzero de Betanzos que ha dado la vuelta a la tortilla: doble oro y rumbo al mundial

Antón Belmonte, con sus dos trofeos y sus diplomas Cedida

Que Betanzos no es solo tortilla lo saben en la ciudad y en su comarca y, con actuaciones como la de Antón Belmonte, también son cada vez más los visitantes que se acercan hasta la capital mariñana atraídos por la variedad y excelencia de su cocina, que sigue cosechando éxitos en toda España.

En esta ocasión, en el Campeonato Nacional de Pizzas Gourmet, donde las elaboraciones de Belmonte, que es el alma, el corazón y las manos de la Adega do Pino, han seducido a los expertos, que otorgaron al de Betanzos las más altas calificaciones, con las que se impuso no solo en una, sino en dos categorías: Pizza Napolitana Contemporánea y Pizza Pala. En ambas, apostó por Galicia.

Así, en la napolitana contemporánea, la que “está en tendencia” y que se caracteriza por la hidratación de la masa y por sus bordes aireados, no dudo en combinar pulpo, grelos y gambas marinadas en kimchi sobre una base de ricotta y mozzarella: “Es una de las pizzas que tenemos en carta en la Adega (do Pino)”.

En la de pala, la de aspecto rectangular, optó por algo más sencillo: mozzarella, stracciatella, tomates semisecos, pistacho y pesto casero, que también valieron un trofeo y un diploma para el currículo de Belmonte.

El cocinero, que ultima el equipo con el que lanzará el nuevo servicio de reparto a domicilio, está convencido de que la clave está en experimentar, en investigar y testar harinas y masas, “en el ensayo-error, que es la manera de aprender y crecer”, explica el artesano, que en 2027 acudirá al campeonato del mundo, donde volverá a apostar por Galicia.

“Eso siempre, nuestro producto es imbatible, es lo que marca la diferencia”, reitera Antón Belmonte.

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Curiosidad

“La experimentación, la incorporación de nuevos ingredientes, las harinas... siempre estoy dándole vueltas, y alguna más le daremos de cara al certamen mundial”, comenta antes de reconocer que, aunque la curiosidad y el ansia por aprender siempre han estado ahí, desembarcó en el mundo de las pizzas casi por casualidad, por un regalo de cumpleaños: un horno semiprofesional que enseguida cambió por el horno de leña para la Adega do Pino, un establecimiento situado en A Cañota –una de las calles de la ciudad con más actividad en cuanto a hostelería y ocio– que es uno de los espacios de referencia en la comarca de Betanzos.

“Ahora, este tipo de instalaciones, donde estás haciendo las pizzas delante de los clientes, las ves en muchos sitios, pero hace unos años, cuando empecé, no era tan habitual”, indica el hostelero, que recuerda que comenzó ofreciendo unos pinchos que, ante la respuesta entusiasmada de los clientes, se convirtieron en pizzas enteras.