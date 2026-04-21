El PP exige a Barral "transparencia" sobre las negociaciones con el BNG acerca del PXOM

Vista parcial de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

El Grupo Municipal del Partido Popular de Betanzos llevará una moción al próximo pleno ordinario para exigir al gobierno local “máxima transparencia y explicaciones detalladas” sobre las negociaciones mantenidas durante los últimos meses entre el PSOE y el BNG referentes al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La portavoz popular, Ceci Vázquez, señala que el BNG hizo público hace días en una rueda de prensa que llevaba meses negociando cuestiones referentes al PXOM con el grupo socialista. “Esas declaraciones evidencian una preocupante falta de transparencia por parte del Gobierno local y un claro desprecio hacia los vecinos y hacia el resto de la corporación municipal, a quien no se nos informa desde hace meses sobre el estado de la tramitación del PXOM ni sobre el contenido de esas negociaciones ocultas”, argumentó.

Según Ceci Vázquez, “es inaceptable que un asunto de tanta trascendencia para toda la población de Betanzos se gestione desde la opacidad, sin información y sin el necesario diálogo político y social, especialmente cuando todavía hay aproximadamente 700 alegaciones sin responder”.

l respecto, recuerda que esta fue la cifra de alegaciones reconocida por el propio Gobierno local tras la exposición pública a la que fue sometido el documento del PXOM aprobado inicialmente el 15 de septiembre de 2021.

Ante esta situación, Ceci Vázquez solicita la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces para que la alcaldesa, María Barral, ofrezca información detallada sobre el estado actual de la tramitación del PXOM, sobre los informes sectoriales recibidos, sobre la resolución de las alegaciones y también para que aporte un plazo realista para la aprobación definitiva.

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Al mismo tiempo, el Grupo Municipal del PP pedirá en la moción una cuantificación de los gastos y pagos acumulados por el Concello de Betanzos durante todo el proceso de elaboración y tramitación del PXOM, así como de las subvenciones solicitadas y recibidas para tal fin.

“La falta de un planeamiento urbanístico adaptado a las necesidades actuales de Betanzos está representando, además de un impedimento para el crecimiento de nuestro municipio y la mejora de la calidad de vida, dificultades para el desarrollo de iniciativas empresariales y limitaciones evidentes para favorecer el acceso a una vivienda a precios más asequibles”, remarcó Ceci Vázquez.