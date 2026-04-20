Betanzos inicia las obras en vías y servicios de Touriñao

Touriñao, en San Martiño de Tiobre Archivo El Ideal Gallego

Betanzos ha iniciado las tareas de adecuación de vías y servicios en Touriñao, en San Martiño de Tiobre.

Los vecinos pueden solicitar las acometidas y enganche a redes de servicios, ya que una vez terminadas las obras, en cinco años no se podrán realizar nuevas actuaciones, indica el Gobierno de Betanzos.

Esta intervención se ha incluido en un plan provincial en el que se invertirán 196.000 euros y comprende, además de mejoras en la red de saneamiento con sus acometidas domiciliarias, la ampliación de aceras y la renovación del firme, a lo que se unirá la señalización horizontal y vertical en todo este núcleo de Tiobre.

Los residentes interesados en conectarse deberán dirigirse al Concello de Betanzos, pues en cinco años "no se va a permitir la ejecución de ningún tipo de actuación que afecte a los trabajos de pavimentación y redes previstos", apunta el Gobierno de María Barral. Es decir, acometidas en saneamiento, abastecimiento, electricidad o telecomunicaciones, por lo que cual se insiste en solicitarlas ahora, y así se lo han trasladado a los vecinos de Touriñao.