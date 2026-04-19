Investigan el origen de un vertido en Casas Novas, en Betanzos

La Guardia Civil investiga el origen de un vertido que esta mañana sorprendió a los vecinos de Casas Novas, en Betanzos. El 112 recibió un aviso alrededor de las 12.30 horas para advertir “dunha vertedura na contorna dunha ponte” que, según las indicaciones del alertante, era de color marrón y desprendía un olor insoportable, por lo que desde la central se movilizó a la Guardia Civil y, al tratarse de un asunto medioambiental, también a la Policía Autonómica.

Asimismo, avisaron a Protección Civil y a la Policía Local de Betanzos. Los cuerpos de seguridad realizan ahora las averiguaciones oportunas para determinar su origen, si está en una canalización municipal, vecinal o de alguna industria de este entorno, y si afecta a algún río o incluso a la ría de Betanzos.