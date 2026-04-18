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Betanzos

La eliminación de grafitis vandálicos cuesta unos 40.000 euros al año al Ayuntamiento de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/04/2026 17:11
Limpieza de pintadas en el exterior del Edifico Archivo
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Betanzos inició una campaña para eliminar grafitis vandálicos en todo el municipio, desde la avenida Jesús García Naveira a la de Saavedra Meneses, además de en el casco histórico y en El Pasatiempo. Unas actuaciones que suponen un elevado coste para las arcas municipales, alcanzando una media de 40.000 euros, de acuerdo con las cifras aportadas por el Gobierno de María Barral.

A Coruña, con unas cuentas de 375 millones de euros, destina unos 73.000 euros al año a una concesión encargada de estas tareas, menos de un 0,02% del Presupuesto de 2026. En el extremo opuesto, Betanzos, que dispone de menos de 14 millones de euros, dedica casi un 0,3.

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Las tareas, iniciadas en el entorno de O Xuncaliño, se centran en la eliminación de pintadas en patrimonio municipal, y se extenderán en unos días a las calles Rosalía de Castro y Os Cabildos; a las avenida Jesús García Naveira y Saavedra Meneses o al barrio de Bellavista. También se intervendrá en las inmediaciones de El Pasatiempo.

Con esta campaña intensiva de limpieza, el Ayuntamiento de Betanzos pretende recuperar espacios públicos y preservar el valor estético en fachadas, mobiliario urbano y algunos elementos patrimoniales afectados por el vandalismo, que incluso alcanza espacios nunca inaugurados, como la estación náutica de A Tolerancia.

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