La eliminación de grafitis vandálicos cuesta unos 40.000 euros al año al Ayuntamiento de Betanzos

Limpieza de pintadas en el exterior del Edifico Archivo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos inició una campaña para eliminar grafitis vandálicos en todo el municipio, desde la avenida Jesús García Naveira a la de Saavedra Meneses, además de en el casco histórico y en El Pasatiempo. Unas actuaciones que suponen un elevado coste para las arcas municipales, alcanzando una media de 40.000 euros, de acuerdo con las cifras aportadas por el Gobierno de María Barral.

A Coruña, con unas cuentas de 375 millones de euros, destina unos 73.000 euros al año a una concesión encargada de estas tareas, menos de un 0,02% del Presupuesto de 2026. En el extremo opuesto, Betanzos, que dispone de menos de 14 millones de euros, dedica casi un 0,3.

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Las tareas, iniciadas en el entorno de O Xuncaliño, se centran en la eliminación de pintadas en patrimonio municipal, y se extenderán en unos días a las calles Rosalía de Castro y Os Cabildos; a las avenida Jesús García Naveira y Saavedra Meneses o al barrio de Bellavista. También se intervendrá en las inmediaciones de El Pasatiempo.

Con esta campaña intensiva de limpieza, el Ayuntamiento de Betanzos pretende recuperar espacios públicos y preservar el valor estético en fachadas, mobiliario urbano y algunos elementos patrimoniales afectados por el vandalismo, que incluso alcanza espacios nunca inaugurados, como la estación náutica de A Tolerancia.