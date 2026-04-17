El artista que lo hizo todo en Betanzos: la herencia oculta de Martínez Santiso

El Museo das Mariñas de Betanzos estrena una nueva sala dedicada a Francisco Javier Martínez Santiso Carlota Blanco

El Museo das Mariñas amplía su oferta expositiva con una nueva sala dedicada a Francisco Javier Martínez Santiso, hombre clave en la vida cultural, educativa y artística de Betanzos. Un espacio para reivindicar la obra de un creador único que destacó en casi todos los campos de las artes, maestro de artistas como José Seijo Rubio. También algunas de las imágenes más antiguas que se conocen de la ciudad, incluida una vista desde A Magdalena que confirma su evolución y crecimiento extramuros, son de FJMS.

En la inauguración intervinieron la alcaldesa, María Barral; el director del museo, Ángel Arcay, y el comisario de la muestra, Diego Martínez Sánchez, además de Mari Martínez, una de las nietas, y de Marisa Rivas, quien puso en contacto a la institución con los descendientes de Santiso: “La única entrada que existe de El Pasatiempo la tenían ellas (las nietas), pues había sido de su abuelo; ellas me la dieron y un día decidí entregarla al museo... Así empezó nuestra colaboración”, comenta Rivas.

“Mi abuelo tenía la costumbre de escribir y dejar copia, todo estaba archivado, era curioso y meticuloso, y aquí está para ciudad”, destaca Mari Martínez.

Durante su discurso, la alcaldesa puso el acento en las incontables cualidades del artista, que impartió clase en el instituto y en una academia, impulsó de una de las primeras bibliotecas del municipio, tomó algunas de las primeras fotos y ejerció como inteligente de obras del Ayuntamiento de Betanzos.

Asimismo, destacó la importancia de esta nueva sala para reforzar la misión del museo como espacio de recuperación de la historia y la cultura: “É esencial dar a coñecer figuras clave no desenvolvemento de Betanzos y poñer en valor o seu legado para as novas xeracións”, añadió María Barral.

Investigación

La exposición es el resultado de la investigación de Diego Martínez Sánchez, vecino de Betanzos y estudiante de Historia en Santiago de Compostela, quien analizó y ordenó el Fondo Documental FJMS, compuesto por más de 120 cajas depositadas en el Museo das Mariñas. “Había una cantidad inmensa de información y ha sido imposible incluirlo todo en la sala, pero creemos que se ha conseguido un recorrido representativo de toda su trayectoria”, explicó el comisario, que insistió en lo sorprendente de un autor “al que le dio tiempo a hacer tantas cosas y todas bien”, y en lo asombroso de algunos de sus estudios, que apuró casi hasta su muerte, en 1934.

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El director del museo, Ángel Arcay, incidió en la importancia de la investigación y de la sala para redescubrir a Francisco Javier Martínez Santiso, de quien “sabiamos que era intelixente de obras do Concello de Betanzos e autor de cousas moi curiosas, pero non había un estudio que nos axudase a entender quen era realmente este señor, cal era a súa dimensión e por que era importante para Betanzos”.

El recorrido expositivo se articula en torno a seis vitrinas temáticas que permiten explorar las múltiples vertientes del artista, desde una visión más íntima hasta su nombramiento como correspondiente de la Real Academia Galega.

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En ellas, se repasan su misión como docente de distintas materias, y especialmente llamativa es la dedicada a su faceta como fotógrafo, donde se expone la cámara que utilizaba e imágenes históricas de Betanzos tomadas entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX.

La cuarta vitrina revela su perfil más curioso y experimental, con elementos tan singulares como fórmulas para la elaboración de licores o estudios científicos, entre ellos un preciso análisis de las altitudes de los municipios, realizado en torno a 1920.

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La quinta vitrina se centra en su cometido como responsable artístico del Ayuntamiento de Betanzos entre 1929 y 1934, etapa en la que intervino en el diseño de diversos elementos urbanos que aún se conservan, como la Fonte de Picachá.

La sexta y última vitrina recoge sus creaciones como pintor y docente, destacando su actividad en una academia privada entre 1893 y 1903, por la que pasaron artistas como Olimpia Tourné o José Seijo Rubio.

Uno de los aspectos clave para la apertura de esta sala ha sido la colaboración de los descendientes del artista, en especial a través de la cesión de documentos, cartas, imágenes y artículos de uso habitual por parte del autor, que han contribuido a reconstruir no solo la actividad de Santiso, sino también su dimensión más íntima y cotidiana como vecino de Betanzos.

Así, la nueva sala no solo recupera la memoria del artista, sino que también refleja la actuación del Museo das Mariñas como espacio vivo de investigación y difusión cultural y, en este sentido, su director ensalzó la colaboración, esfuerzo y compromiso de estudiantes en prácticas, como el comisario de la muestra, Diego Martínez Sánchez, y destacó que este tipo de iniciativas permiten seguir ampliando el conocimiento sobre la historia de Betanzos. “Desde que eu comecei aquí, hai catro anos, pasaron uns vinte alumnos”, precisó Ángel Arcay.