Betanzos estalla de nuevo ante el ‘caos’ de las conexiones en autobús con A Coruña: “No lo podemos permitir”

Imagen de archivo de autobuses en la estación de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Betanzos reiteró a la Xunta su exigencia de soluciones “urgentes” ante la situación de caos diario en el transporte público, especialmente, en las conexiones con A Coruña. Los responsables municipales sostienen que las dificultades no sólo existen en el primer anillo del área metropolitana, en los municipios más cercanos a A Coruña, pues las conexiones del segundo, especialmente las de Betanzos con la capital, “siguen dando día sí y día también problemas”, apuntaron desde el Gobienro de María Barral.

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Así, reiteraron que la escasez de información sobre horarios, la incertidumbre de saber si pasó el bus o no o los retrasos, “son problemas diarios a los que en estos últimos días, por ejemplo hoy, se unió el hecho de que el bus ni tan siquiera apareció por la parada dejando en tierra a los usuarios de primera hora sin ninguna explicación, y esto no lo podemos permitir”, resumió Barral, quien aseguró que la institución municipal comparte el malestar de los usuarios que, “un día más, vieron como los que tenían que dar servicio de la línea Betanzos-A Coruña de primera hora no pasaron por las paradas” y que, a pesar de los intentos, no pudieron hablar con la compañía y tampoco han recibido “ninguna información”, por lo que Betanzos trasladó directamente la situación a la Dirección Xeral de Mobilidade, “no sólo ponerla en su conocimiento, sino para “exigir que de una vez por todas se mejoren los servicios”, expuso la alcaldesa, que solicitó la convocatoria de una nueva mesa de seguimiento, como la de este martes con los municipios del cinturón metropolitano, pues “es necesario abordar estos problemas con urgencia, ya que pasan los meses y sigue sin haber soluciones, y los concellos estamos abonando cantidades económicas importantes y no podemos ser unos meros convidados de piedra, debemos de exigir que el servicio funcione como lo hacía antes de que la Xunta llevase a cabo todos los cambios que hizo”, dijo Barral.