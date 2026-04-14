La Asociación Entre Árboles y Jardines organiza 'Raíces en la Trama Urbana' en Betanzos

Exterior del Edificio Archivo (Liceo) de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

La Asociación Entre Árboles y Jardines organiza 'Raíces en la Trama Urbana', tres sesiones que se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de abril en el Salón Azul del Edificio Archivo de Betanzos.

El biólogo y consultor en arboricultura Josep Selga será el encargado de impartir estas sesiones, especialmente dirigidas a arquitectos, paisajistas o ingenieros, que aprenderán a diseñar espacios más sostenibles y a evitar las consecuencias de decisiones equivocadas, muchas veces por desconocimiento, porque "antes de que un árbol de sombra, antes de que forme parte de la ciudad, ya está luchando por sobrevivir" y, en ocasiones, no se la da el espacio que necesita o se opta por suelos compactados que acaban dañados, como explican desde el colectivo, que organiza todas estas actividades con la colaboración del Ayuntamiento de Betanzos.

Los interesados en asistir a estas sesiones deben inscribirse en el correo brigantium.abolesyjardines@gmail.com o, a través del WhatsApp, en el 699 977 379.