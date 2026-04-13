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Betanzos

Betanzos traslada a Madrid sus demandas para la oficina de la Seguridad Social

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
13/04/2026 15:18
María Barral y Julio Abalde se reunieron con responsables de la oficina de Betanzos
María Barral y Julio Abalde se reunieron con responsables de la oficina de Betanzos
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Betanzos trasladará a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Dirección General del INSS en Madrid la situación de la oficina de Betanzos. Las instalaciones carecen de medios para atender la demanda existente, toda vez que se ha recuperado la atención presencial, explican desde el Gobierno de María Barral

Los tres empleados actuales, con uno a mayores de baja, no es suficiente para dar servicio a toda la demanda que tiene la sede betanceira por lo que la alcaldesa se dirigirá a los responsables del INSS para que se evalúe la situación y “se pongan los medios necesarios que pasa por un aumento de personal”, expuso Barral.

La alcaldesa, acompañada por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, con quien se reunió hace unas semanas para abordar esta cuestión y los inconvenientes que supone para toda la comarca, pues obliga a sus vecinos a tener que desplazarse a otros municipios, visitó esta mañana la oficina, en la calle del Pintor Seijo Rubio.

La primera edil explicó que aunque se solventó el primer problema que tenía la oficina, que era el de las citas -ahora “ya hay citas presenciales”- el segundo "es el cupo de citas diarias que da la oficina, un cupo redimensionado al personal de la misma que, a todas luces, es escaso”, expuso María Barral. 

Las citas se dan con un margen de quince días y se cubren, según explicaron los responsables de la Seguridad Social a la alcaldesa, “a primera hora de la mañana con lo cual el propio sistema de cita previa busca huecos en otras oficinas, de ahí que aparezcan como alternativa sedes como Negreira, Ortigueira o Melide”. Es más, en esas alternativas no aparece A Coruña, "porque también se cubren los cupos disponibles en las distintas oficinas de la capital herculina", explicaron a la alcaldesa de Betanzos.

Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio

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María Barral y Julio Abalde acordaron demandar tanto desde el Ayuntamiento de Betanzos como desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña un incremento de personal, y que “se redimensionen las plazas de personal a las necesidades que existen en Betanzos", ya que "no podemos dejar que siga pasando el tiempo y que no haya una solución definitiva para poder cubrir las bajas que tiene la oficina”, apostilló María Barral. 

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