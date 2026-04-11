Betanzos vuelve a pintar pasos de peatones y añade iluminación para mejorar la seguridad

Paso de peatones en Betanzos

Betanzos pretende mejorar la seguridad vial en las calles de la ciudad y en puntos de la zona rural con una campaña de pintado de pasos de peatones y la instalación de sistemas de iluminación de estas zonas de paso en algunos de los puntos más transitados del casco urbano.

Sobre esta última actuación, el Gobierno local acaba de sacar a contratación la mejora de los pasos peatonales de la avenida de Castilla, enfrente al estanco; el paso situado en la plaza García Naveira, entre el palco de la música y la Diana Cazadora; el de la avenida Linares Rivas con rúa Sánchez de Taibo; y en la calle Cabildos (entre conservatorio y escuela infantil).

Los pasos serán señalizados con un sistema de iluminación eficiente y señalización inteligente que reforzará la seguridad en estos espacios públicos. En cada uno de ellos se instalarán columnas de acero galvanizado, una por cada lado del paso de peatones a la izquierda y a la derecha, destelladores secuenciales verticales, sensores de presencia y y dos luminarias led de alta potencia.

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Estos puntos completan los trabajos llevados a cabo en la avenida Jesús García Naveira, en la que se ejecutaron también mejoras de la seguridad vial en diferentes pasos peatonales de una de las calles con más intensidad de tráfico de la ciudad. El plan contempla ahora otros cuatro puntos a los que en un futuro se irán añadiendo más, especialmente en zonas sensibles “por su importante utilización como zona de paso”.

Uno de los pasos de cebra repintados

Por otra parte, a las obras de construcción de pasos de peatones elevados, que obligan a reducir la velocidad de paso de vehículos en un buen número de puntos en la ciudad, ahora, el Concello añade una campaña de pintado de pasos que se extenderá a toda la ciudad y en puntos de la zona rural.

Los trabajos comenzaron en calles como rúa Venezuela, Tomás Dapena, alcalde Beccaria, calle Rollo y la próxima semana continuarán estas labores en la zona de Doctor Fariña y adyacentes.