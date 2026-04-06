La nueva Base Naútica de Betanzos, vandalizada antes que inaugurada

Uno de los módulos de madera, ayer, cubierto de pintadas Carlota Blanco

En la última edición de Fitur Madrid, los responsables de Mariñas Coruñesas dieron a conocer algunos de los nuevos alicientes de su oferta, entre ellos, la Base de Actividades Náuticas e Ecoturísticas de Betanzos.

Las instalaciones, a orillas del Mandeo, abrirán antes del verano en las inmediaciones del Paseo da Tolerancia. Un espacio con tres módulos de madera instalados en un área de unos 300 metros cuadrados que, aún vallado y con las actuaciones exteriores todavía inacabadas, ha sido vandalizado para indignación de los vecinos, que no entienden “los motivos por los que algunos se empeñan en causar estos daños en algo que es de todos”, comenta una residente, que suele caminar por este tramo, entre las calles de A Cañota y O Pozo y la de As Monxas y A Ponte Vella.

Hace menos de dos semanas también se denunciaron una serie de destrozos en el área de esparcimiento de Os Cabildos. Otra acción sorprendente por muchos motivos, porque afectó a un espacio que se abrió hace apenas un año, se realizó a mediodía y la cometieron dos menores de edad acompañados de un adulto, de acuerdo con la información aportada por el Gobierno de Betanzos.

Además, en los videos de las cámaras de seguridad se ve cómo los autores de este acto vandálico rompen “a pedradas” la pantalla led del panel informativo instalado con las taquillas inteligentes, en el interior de este ‘Xardín de Os Cabildos’.

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El Mandeo, uno de los ríos que vertebra el territorio desde su nacimiento en Sobrado dos Monxes hasta su desembocadura en la capital mariñana, donde también se une al Mendo, se convierte así en nexo de unión entre la costa y el interior de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

“Las características de este emplazamiento lo hacen idóneo para realizar actividades de ecoturismo y deportivas prácticamente los 365 días del año”, indicaron desde el organismo que encabeza el alcalde abegondés, José Antonio Santiso.

Con esta intervención se contribuirá a la divulgación de sus valores entre escolares, de una manera didáctica, aumentando la conservación de estos espacios, colaborando con su restauración y armonizando estos usos con los ahora existentes en este entorno, vinculados a una tradición e historia que siempre han conectado a esta ciudad y a sus ríos, especialmente al Mandeo.

“Las características de este emplazamiento lo hacen idóneo para realizar actividades de ecoturismo y deportivas prácticamente los 365 días del año” Mariñas Coruñesas

Esta Base Náutica de Betanzos nace con una vocación clara: convertirse en un espacio de referencia para el desarrollo ordenado de actividades ecoturísticas, en el medio natural y en el ámbito náutico, tanto para los visitantes como para los vecinos de todo el entorno de A Coruña.

En estas instalaciones se apostará por compatibilizar el uso ciudadano con la conservación rigurosa del entorno, y desde ellas, la entidad se volcará con la educación ambiental, con la sensibilización, conservación e investigación, siendo al mismo tiempo un sitio donde disfrutar responsablemente del patrimonio, detallaron también desde Mariñas Coruñesas.

“Esta infraestructura representa un paso decisivo en la consolidación de nuestro modelo de destino, dotándolo de herramientas reales que nos permitan crecer sin perder identidad, y todo ello, bajo la estrategia de nuestro Plan de Sostenibilidad Turística”, apuntó Santiso.

Características

Además de los tres módulos de madera, las actuaciones se completaron con “o aporte de 26,7 metros cúbicos de terra vexetal cribada para a formación dos novos parterres e para a mellora do substrato existente nas zonas de plantación”, así como “unha zanxa drenante perimetral ao redor dos módulos, destinada a mellorar a evacuación da auga de choiva e evitar acumulacións xunto ás edificacións” y la plantación de “especies arbóreas autóctonas en distintos puntos estratéxicos, con dimensións e marcos axustados á Norma da Planta Ornamental de Galicia”.

En estas obras, la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas apostó por un diseño de calidad, llamado a ser un referente en el ámbito de la sostenibilidad, que aúna tradición y modernidad en la utilización de materiales naturales y eficientes, con una construcción modular que cumple los altos estándares en la materia para un centro que sigue “los principios de la autosuficiencia energética, con sistemas de energía renovable, reutilización de agua o el uso de materiales de bajo impacto, entre otros”, añadieron los responsables del organismo, con sede en Abegondo.

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“Temos un firme compromiso en promover un modelo de ecoturismo certificado –manifestaron– que vaia da man co valor deste territorio recoñecido pola Unesco”.

Con todas estas características, la entidad insiste en que “non se trata dun mero punto loxístico, senón do núcleo de operacións para as actividades deportivas, a investigación e divulgación, a educación ambiental e a conservación vencelladas á biodiversidade do noso litoral”, aseguró en su momento José Antonio Santiso.