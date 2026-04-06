El artista José Valentín, invitado de la nueva tertulia del ‘Sanedrín Betanceiro'

José Valentín, en el cenro, invitado del 'Sanedrín Betanceiro' Cedida

El ‘Sanedrín Betanceiro’, la tertulia cultural y social a la que asisten, entre otros, los exalcaldes Antolín Sánchez Presedo y Manuel Lagares Pérez; Jaime Lafora, descendientes de Juan García Naveira, y otros nombres destacados del ámbito educativo, invitó, en esta ocasión, a José Valentín, artista y estrecho colaborador de Jesús Núñez en el CIEC.

El autor donó parte de su extensa obra a las instituciones creadas en su día por los Garcia Naveira. Entre otras, de la Residencia García Irmáns, y del Centro Hospitalarias Betanzos, donde realizó un mural de dimensiones enormes.