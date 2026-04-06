El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Betanzos

Barral reclama a la Xunta medidas “urxentes” para reducir riesgos en las carreteras autonómicas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/04/2026 13:07
Vista de un tramo de la carretera Betanzos-Mesón do Vento
Archivo El Ideal Gallego
La alcaldesa, María Barral, trasladó a la Axencia Galega de Infraestruturas la necesidad de acometer “unha serie de actuacións de mellora da seguridad viaria en distintas estradas de titularidade autonómica” a su paso por Betanzos. 

Estas actuaciones, según indican los responsables municipales, responden tanto a criterios técnicos de seguridad como a reiteradas demandas vecinales, “e consideramos que a súa execución contribuiría de maneira significativa á mellora da mobilidade e á redución de riscos para peóns e condutores”, manifestó Barral. 

Entre otras cuestiones, la mandataria insistió en “a mellora do cruzamento de Montellos, na AC-542 que conecta Betanzos con Mesón do Vento”

Desde la institución municipal instan a valorar soluciones “ben a través dun sistema semafórico ou ben a través dunha rotonda”, y advierten de que “é un dos puntos máis perigosos, por número de accidentes, do concello” de Betanzos.

Vecinos de Infesta instan a la Xunta a abordar con ellos las alegaciones a las obras de la AC-542

Otra de las actuaciones demandadas afecta a la misma carretera, pero en el tramo de Guiliade. En este caso, se reclama “a limitación da velocidade a 50 kilómetros/hora” al considerar que “se trata dun ámbito con características propias de travesía urbana, con presenza de vivendas e tránsito peonil”, añadió María Barral. 

Asimismo, la alcaldesa confía en que la Xuta pueda “mellorar a seguridade na estrada que une Betanzos con Bergondo, a AC-161, coa construción de beirarrúas entre Betanzos e Miodelo, na zona de Castro”

En este ámbito resulta necesario crear “itinerarios peonís seguros mediante a construción de beirarrúas nos tramos que carecen delas dada a existencia de núcleos habitados e a ausencia de espazos adecuados para o tránsito peonil”, mientras que en la vía que une Betanzos con Oza Cesuras, la AC-840, debería realizarse una revisión de la señalización horizontal ya que, “tras as recentes actuacións de pintado”, en la casa consistorial “recibíronse diversas queixas veciñais relativas á implantación de liñas continuas que impiden a realización de xiros que anteriormente sí eran posibles”, en el tamo de Betanzos. 

Barral pide a la directora xeral “que estude esta situación e se valoren posibles axustes que compatibilicen a seguridade viaria coas necesidades de accesibilidade dos veciños”.

El Vigía de Monte Alto

A Coruña licitará por 1,6 millones de euros el parque del Vigía, la nueva zona verde Monte Alto
Redacción
Balneario de Lugo

Médicos galegos din que a balneoterapia reduce o consumo de fármacos nos pacientes con doenzas reumatolóxicas
Redacción
El ideal gallego

Barral reclama a la Xunta medidas “urxentes” para reducir riesgos en las carreteras autonómicas
Lucía Tenreiro
Pasajeros en la entrada de la estación provisional de A CoruñaEstación de tren provisional

El tren directo A Coruña-Barcelona volverá después de las obras
EP