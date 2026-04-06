Barral reclama a la Xunta medidas “urxentes” para reducir riesgos en las carreteras autonómicas
La alcaldesa, María Barral, trasladó a la Axencia Galega de Infraestruturas la necesidad de acometer “unha serie de actuacións de mellora da seguridad viaria en distintas estradas de titularidade autonómica” a su paso por Betanzos.
Estas actuaciones, según indican los responsables municipales, responden tanto a criterios técnicos de seguridad como a reiteradas demandas vecinales, “e consideramos que a súa execución contribuiría de maneira significativa á mellora da mobilidade e á redución de riscos para peóns e condutores”, manifestó Barral.
Entre otras cuestiones, la mandataria insistió en “a mellora do cruzamento de Montellos, na AC-542 que conecta Betanzos con Mesón do Vento”.
Desde la institución municipal instan a valorar soluciones “ben a través dun sistema semafórico ou ben a través dunha rotonda”, y advierten de que “é un dos puntos máis perigosos, por número de accidentes, do concello” de Betanzos.
Otra de las actuaciones demandadas afecta a la misma carretera, pero en el tramo de Guiliade. En este caso, se reclama “a limitación da velocidade a 50 kilómetros/hora” al considerar que “se trata dun ámbito con características propias de travesía urbana, con presenza de vivendas e tránsito peonil”, añadió María Barral.
Asimismo, la alcaldesa confía en que la Xuta pueda “mellorar a seguridade na estrada que une Betanzos con Bergondo, a AC-161, coa construción de beirarrúas entre Betanzos e Miodelo, na zona de Castro”.
En este ámbito resulta necesario crear “itinerarios peonís seguros mediante a construción de beirarrúas nos tramos que carecen delas dada a existencia de núcleos habitados e a ausencia de espazos adecuados para o tránsito peonil”, mientras que en la vía que une Betanzos con Oza Cesuras, la AC-840, debería realizarse una revisión de la señalización horizontal ya que, “tras as recentes actuacións de pintado”, en la casa consistorial “recibíronse diversas queixas veciñais relativas á implantación de liñas continuas que impiden a realización de xiros que anteriormente sí eran posibles”, en el tamo de Betanzos.
Barral pide a la directora xeral “que estude esta situación e se valoren posibles axustes que compatibilicen a seguridade viaria coas necesidades de accesibilidade dos veciños”.