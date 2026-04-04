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Alfonso Rueda participa en la Semana Santa de Betanzos
Betanzos

Alfonso Rueda participa en la Semana Santa de Betanzos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/04/2026 10:34

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda participó este viernes en la procesión de Os Caladiños en la Semana Santa de Betanzos.

Las del Jueves Santo y el Viernes Santo son las procesiones de Betanzos con mayor arraigo social y asistencia, con el Via Crucis, el Santo Entierro y Os Caladiños.

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Rueda estuvo en la última de estas, que salió de la iglesia de San Francisco con los pasos de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.

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El Viernes Santo se inició ya por la mañana en Betanzos con el Via Crucis en la iglesia de Santo Domingo y siguió con la procesión del Santo Entierro desde Santo Domingo con los pasos del Cristo de las Ánimas, Nuestra Señora de la Angustia, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de La Soledad.

Esta procesión y  la de Os Caladiños estuvieron acompañadas por la Agrupación Musical Virxe da Amargura, de Ferrol y por la soprano Clara Jelihovschi Panas y el pianista David Jelihovschi.

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