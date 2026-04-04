Alfonso Rueda participa en la Semana Santa de Betanzos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda participó este viernes en la procesión de Os Caladiños en la Semana Santa de Betanzos.

Las del Jueves Santo y el Viernes Santo son las procesiones de Betanzos con mayor arraigo social y asistencia, con el Via Crucis, el Santo Entierro y Os Caladiños.

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Rueda estuvo en la última de estas, que salió de la iglesia de San Francisco con los pasos de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.

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El Viernes Santo se inició ya por la mañana en Betanzos con el Via Crucis en la iglesia de Santo Domingo y siguió con la procesión del Santo Entierro desde Santo Domingo con los pasos del Cristo de las Ánimas, Nuestra Señora de la Angustia, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de La Soledad.

Esta procesión y la de Os Caladiños estuvieron acompañadas por la Agrupación Musical Virxe da Amargura, de Ferrol y por la soprano Clara Jelihovschi Panas y el pianista David Jelihovschi.