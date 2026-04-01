Un récord, colas y ‘sold out’: Betanzos apunta a un año histórico en turismo

Turistas recorren el casco histórico de la ciudad, a la altura de la Rúa do Azougue Patricia G. Fraga

Turismo de Betanzos ofrece siete itinerarios monográficos para conocer la ciudad y, atendiendo a los números registrados hasta este momento, que obligaron a colgar el cartel de completo para todas las rutas incluidas en el calendario de ‘Visitas Guiadas de Primavera 2026’, las expectativas son altas y todo apunta a que será un año de récord de visitantes, sobre todo de los vinculados al Camiño Inglés.

“Está siendo un inicio de semana de mucho movimiento, especialmente de peregrinos”, comenta Elena Carro, responsable de la Oficina de Turismo de Betanzos. “Hasta el Lunes de Pascua abrimos todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, incluidos del Jueves y el Viernes Santo”, explican desde el centro de información, situado en el Edificio Archivo (Liceo). Tanto el Sábado de Gloria como el Domingo de Pascua el horario será solo de mañana, de 10.30 a 13.30.

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Después de la visita al Pazo de Illobre de hace unos días, mañana será el turno de ‘Betanzos Monumental’, la única que se desarrollará por la tarde, a las 17.00 horas –antes de la salida a la calle del Santo Encuentro a las nueve y media de la noche– y que no solo está cubierta sino que ha superado todas las marcas existentes: “Tenemos récord de asistencia, con 56 inscritos”, comenta Carro.

Las cifras, a la espera de cerrar la Semana Santa, son extraordinarias, “a pesar de que sabemos que los datos suelen ser mejores si cae a mediados de abril”, y esta vez comenzó el 29 de marzo y terminará al día 5.

Calendario

El sábado 18 de abril será el turno de la Ruta dos Irmáns García Naveira, un recorrido por la vida y las numerosas obras impulsadas por estos indianos, desde su casa de O Campo hasta las escuelas y el Lavadoiro das Cascas.

También en abril se realizará ‘Betanzos na Mirada dos Artistas’. Una ruta que surgió investigando la colección del Museo das Mariñas y que discurre por las calles del casco antiguo y el entorno de los ríos siguiendo la estela de las obras de distintos artistas inspiradas en la capital del Mandeo. Desde Javier Martínez Santiso a su hija Rosina pasando por José Seijo Rubio. Como el ‘Amanecer en Betanzos’ de Francisco Lloréns, o ‘Los Caneiros’ de la extremeña Sofía Feliú que, durante sus años como docente en la ciudad, se inspiró en costumbres como las ‘adegas de viño do país’ o la celebración de A Candeloria.

Para el mes de mayo se contemplan otras dos visitas: ‘Museo das Mariñas’, el día 16, y ‘O legado de González Villar: Modernismo’, el sábado 30.

Antes de estrenar el calendario de verano, para el 6 de junio se contempla el último itinerario de la agenda actual: ‘Viño, Santuarios e Ríos’, donde se combina patrimonio, religión y etnografía, con visitas a A Angustia y Nosa Señora do Camiño.