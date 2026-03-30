El PP lamenta el fallecimiento de Raiumundo Calvo, presidente de honor del partido en Betanzos

Raimundo Calvo, a la izquierda de la imagen, al lado de José Manuel Romay, en un acto del PP de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

El Partido Popular de Betanzos acaba de enviar un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de Raimundo Calvo, presidente de honor de la formación y "una de las figuras más importantes en la historia del partido en nuestra ciudad".

Los populares brigantinos indicaron que "Raimundo Calvo fue una persona clave en la fundación, consolidación y desarrollo del Partido Popular en Betanzos, dedicando gran parte de su vida al servicio público y al fortalecimiento del proyecto político que hoy representa el partido en el municipio".

Asimismo, destacan que "su compromiso, su generosidad y su capacidad de trabajo dejaron una huella imborrable en varias generaciones de afiliados y cargos públicos".

"Desde el Partido Popular de Betanzos queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria política y personal", señalan desde la agrupación que encabeza Cecilia Vázquez.

"Su legado y su ejemplo de compromiso con Betanzos -añadieron- permanecerán siempre en la memoria del partido y de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado".

Los restos mortales de Raimundo Calvo están siendo velados en el Tanatorio San Lorenzo de A Castellana, en Aranga. El funeral, de cuerpo presente, se celebra mañana a las 17.00 horas en la capilla del Divino Salvador de Milreo, en Fervenzas.