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Betanzos

El PP lamenta el fallecimiento de Raiumundo Calvo, presidente de honor del partido en Betanzos

Redacción
30/03/2026 19:17
Raimundo Calvo, a la izquierda de la imagen, al lado de José Manuel Romay, en un acto del PP de Betanzos
Raimundo Calvo, a la izquierda de la imagen, al lado de José Manuel Romay, en un acto del PP de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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El Partido Popular de Betanzos acaba de enviar un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de Raimundo Calvo, presidente de honor de la formación y "una de las figuras más importantes en la historia del partido en nuestra ciudad". 

Los populares brigantinos indicaron que "Raimundo Calvo fue una persona clave en la fundación, consolidación y desarrollo del Partido Popular en Betanzos, dedicando gran parte de su vida al servicio público y al fortalecimiento del proyecto político que hoy representa el partido en el municipio". 

Asimismo, destacan que "su compromiso, su generosidad y su capacidad de trabajo dejaron una huella imborrable en varias generaciones de afiliados y cargos públicos". 

"Desde el Partido Popular de Betanzos queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria política y personal", señalan desde la agrupación que encabeza Cecilia Vázquez. 

"Su legado y su ejemplo de compromiso con Betanzos -añadieron- permanecerán siempre en la memoria del partido y de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado".

Los restos mortales de Raimundo Calvo están siendo velados en el Tanatorio San Lorenzo de A Castellana, en Aranga. El funeral, de cuerpo presente, se celebra mañana a las 17.00 horas en la capilla del Divino Salvador de Milreo, en Fervenzas.

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