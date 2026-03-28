La paciencia se agota: Betanzos urge una solución definitiva al ‘desastre’ de la oficina de la Seguridad Social

Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio Patricia G. Fraga

Barral confía en que la situación del INSS en la ciudad se solucione cuanto antes y se restablezca la normalidad en el servicio para asegurar una atención adecuada a los vecinos de los dieciséis municipios del Partido Judicial de Betanzos. La alcaldesa trasladó al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, las carencias que acumula la oficina de la calle Pintor Seijo Rubio e instó a los representantes estatales a encontrar una salida urgente “ante la situación que viven diariamente los residentes en la ciudad y en resto de la comarca” y que les obliga a tener que desplazarse a otras áreas para ser atendidos, en ocasiones a oficinas alejadas, tanto en otras comarcas del interior como de la costa de A Coruña.

Así, tras comunicárselo en una conversación anterior en la que se concretó la visita del subdelegado a la capital mariñana, la mandataria municipal se reunió con Julio Abalde en la ciudad para tratar este asunto y otros que tienen relación con la Administración del Estado.

Julio Abalde se reunió con María Barral en el despacho de la alcaldesa en el Edificio Archivo Cedida

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Así, le explicó que después de denunciar la situación de la oficina a la anterior subdelegada, María Rivas, “se mejoró, aparentemente, el servicio, pero esa mejora apenas duró unos días”, y las incidencias volvieron a sucederse, sobre todo por la escasez de empleados en esta oficina que, desde la crisis sanitaria, “no ha vuelto a funcionar con total normalidad”, expuso Barral.

Según los responsables de la entidad, la situación actual responde a que coinciden “una serie de bajas de larga duración y trabajadores con sistema de teletrabajo que hacen que muchos días no pueda ofrecerse una atención presencial” pero para la alcaldesa, aún entendiendo los derechos de los trabajadores, “lo que padecemos los vecinos es, a todas luces, insoportable”, expuso la regidora antes de recordar a Abalde que la ciudadanía de esta comarca, “que dispone de una oficina en el centro urbano, no tienen porqué desplazarse a Coruña, Melide o Ferrol” y que Betanzos exige lo que le corresponde “sea la administración que sea de la que dependa el servicio”, añadió Barral.

Tanto los vecinos como sus representantes esperaron durante meses una solución “pero estas sin darse y las explicaciones, aunque las podemos entenderlas, no las compartimos” por lo que urgen una salida definitiva porque “no podemos dejar que siga pasando el tiempo” y teniendo que salir cada día de Betanzos. “Espero que se cumpla lo antes posible”, dijo Barral.