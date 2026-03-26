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Betanzos

Un adulto con dos menores: la sorprendente escena de vandalismo en Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/03/2026 23:01
El ‘mupi’ se instaló recientemente con las taquillas inteligentes
El ‘mupi’ se instaló recientemente con las taquillas inteligentes
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El Ayuntamiento de Betanzos denunciará a los autores de los destrozos registrados en el área de esparcimiento de Os Cabildos. Una acción sorprendente por muchos motivos, en un espacio que se abrió hace menos de un año, a mediodía y que cometen dos menores de edad, de acuerdo con la información aportada por el Gobierno de Betanzos. 

En los videos de las cámaras de seguridad se ve cómo los autores de este acto vandálico rompen “a pedradas” la pantalla led del panel informativo instalado recientemente, con las taquillas inteligentes, en el interior de este ‘Xardín de Os Cabildos’. 

Los dos menores, según indican desde la entidad municipal, estaban acompañados por un adulto, y su actuación, alrededor de las 15.00 horas del miércoles, quedó registrada en el sistema de videovigilancia por lo que “el Concello de Betanzos cuenta ya con la identificación de los responsables y emprenderá las acciones legales correspondientes”, confirman los responsables municipales, que recuerdan que el ‘mupi’ dañado se colocó, con las taquillas, en el marco de la intervención desarrollada en este área y otra de menor tamaño emplazada entre las calles Travesa y Pescadería a través de los Next Generation. 

Las dos áreas de ocio del casco viejo de Betanzos abren el día 4 tras 800.000 euros de inversión

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Los dos incorporan la nueva señalética municipal y nuevos servicios, y se cierran durante la noche, anunciaron en 2025. 

La inversión en ambos recintos, que abrieron en verano, alcanzó los 800.000 euros después de incluir tareas adicionales y, en el caso de este de Os Cabildos, resultó necesario construir un nuevo acceso “a través de un recorrido horizontal” y eliminar de las escaleras y “el enorme ‘paredón’ que existía en la entrada” a la Huerta de San Francisco, “desde su encuentro con el conservatorio hasta la vivienda existente en la esquina de esta calle con la de A Ribeira”.

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