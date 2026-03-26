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Betanzos

Los escaparates y las casas: así es la cara más humana de la Semana Santa de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/03/2026 04:46
A la izquierda, el escaparate del estanco de A Ponte Nova, con la imagen en miniatura de Jesús Nazaren
Eel escaparate del estanco de A Ponte Nova, con la imagen en miniatura de Jesús Nazaren
Cedida
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La implicación ciudadana ha sido siempre uno de los valores más notables de la Semana Santa de Betanzos. Desde su ‘resurrección’ a comienzos de los 2000, tanto vecinos y comerciantes como asociaciones y entidades de diversa índole se volcaron con unas celebraciones que, desde hace casi un decenio, cuentan con la consideración de Festa de Interés Turístico de Galicia.

 Así, a los actos organizados por la Cofradía de Semana Santa –creada para aglutinar en una sola las antiguas hermandades de la ciudad–se suman las iniciativas individuales, como los residentes que colocan reposteros en sus viviendas del casco histórico, y empresariales, como las impulsadas por negocios como la cerería rocigarcía o el estanco de A Ponte Nova

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Este último, en el número 91 de O Valdoncel, instaló en su escaparate sendas reproducciones en miniatura del Paso del Nazareno de Medinaceli y del de Nuestra Señora de los Dolores, en el momento del ‘encuentro’ entre Jesús y María, que se representa con toda la solemnidad en la noche de Jueves Santo. 

Una escena cuidada, con sus costaleros, las andas y la ornamentación de ambas, además de todos los elementos de alrededor, desde las autoridades eclesiásticas hasta los músicos y las mantillas, reunidos en una ceremonia única que reúne en un mismo espacio obras de la imaginería de San Francisco, de O Azougue y de Santiago

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Asimismo, en la Rúa Travesa, la cofradía expone vestimentas y artículos representativos de la cita en un escaparate cedido para la ocasión, donde también está disponible el cartel, diseñado por Lucía Moreno, y las agendas de actividades, con la idea de dar a conocer todo lo realizado desde Betanzos. 

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“También es una manera de promocionar nuestra Semana Santa”, explican desde la cofradía, cuyos responsables animan a los vecinos a mantener vivo ese espíritu de colaboración que inspiró su recuperación y su evolución para ahora “transmitirlo a los niños”, que son el aval para conservar la historia, las tradiciones y el acervo cultural de Betanzos.

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