El Coro Cantábile, la Camerata Brigantina y la Coral de Betanzos, en el IX Ciclo de Música Sacra

La Coral Polifónica de Betanzos, en una imagen de archivo El Ideal Gallego

Santo Domingo acoge el sábado 28 de marzo, el Pregón de Semana Santa, a cargo del médico Francisco Javier Formigo Couceiro, presidente de la Real e Insigne Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Santiago.

Tras la intervención de Formigo Couceiro, un concierto de la Coral Polifónica de Betanzos, con Manuel López Castro como director, abrirá el IX Ciclo de Música Sacra, que reanudará el domingo el Coro Cantábile, con Pablo Carballido a la batuta, en San Francisco a las 20.30.

En esta actuación intervendrán el barítono Pablo Ares, la soprano Wara Pecka y la mezzosoprano Raquel Cernadas.

El ciclo se cerrará el lunes 30, también en San Francisco, de la mano de la Camerata Brigantina, y su concierto ‘A Folia: Variacións sobre unha Paixón’.