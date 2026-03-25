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Betanzos

Betanzos, a cuatro días del Domingo de Ramos, ya huele a Semana Santa

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/03/2026 03:24
Esperanza Porto y Rocío Osorio muestran algunas de las creaciones de rocigarcía en su escaparate de Os Prateiros
Esperanza Porto y Rocío Osorio muestran algunas de las creaciones de rocigarcía en su escaparate de Os Prateiros
German Barreiros
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El casco antiguo de Betanzos huele a Semana Santa. Un olor exclusivo y efímero; evocativo e indicador de cambios y novedades, desde la revisión de vestimentas, con la incorporación de la Cruz de Santiago a las capas y los capuchones de los costaleros de la Virgen de los Dolores, hasta la recuperación del Paso del Calvario, con las imágenes de Cristo, de la Magdalena, San Juan y la Virgen María. 

La ciudad y su comarca encaran con optimismo los últimos días antes de la apertura oficial de los actos con los que se conmemorarán la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Con emoción y envueltas en el aroma que los artesanos del estudio de rocigarcía han creado específicamente para esta cita, y que cualquiera puede adquirir y encender en casa –están a la venta velas, incienso y carbón activador– en su tienda del número 6 de Os Prateiros.

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Allí, en el corazón del entorno monumental, también disponen de otros artículos vinculados a la Semana Santa y a Betanzos, y los cirios que, como en las últimas ediciones, han diseñado para iluminar el recorrido de Os Caladiños, la procesión que recorre, en silencio y en la oscuridad de la noche, el centro histórico, con las imágenes de la Santa Cruz y de Nosa Señora das Dores. “Esta vez son de color negro, solo negras, de arriba abajo, aunque la elaboración es la misma que estos años”, explica Rocío Osorio.

En su creación se usan solo materiales reciclados, obtenidos de los excedentes de las velas que se encienden en los lampadarios de las iglesias del municipio, tratados manualmente y de manera natural en el estudio de rocigarcía que, en su apuesta por la economía circular y por la sostenibilidad, investigó las técnicas empleadas en las antiguas cererías de Betanzos.

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Así, tras una selección de materias primas de calidad, comenzaron a crear artesanalmente, retirando los restos que después depuran para hacer nuevas velas, que en esta ocasión tiñen de manera natural para terminar incorporando el anagrama de la Semana Santa. “Antes era negro, ahora irá en dorado”, aclara Osorio

“Cocemos la cera, la colamos y retiramos todas sus impurezas (...) para acabar incorporando el aroma a incienso, nuevas mechas, tiñendo y añadiendo el anagrama”, indican desde el taller que, como todo el alumbrado y los negocios de las calles de San Francisco, Azougue, Travesa, Prateiros, O Castro, Roldán y Pescadería, y las plazas de la Constitución y Fernán de Pérez de Andrade, también se apagará en la noche de Viernes Santo. l

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