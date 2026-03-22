Fina Naveira recibe el Premio Úrsula Meléndez de Texeda en Betanzos de la mano de la alcaldesa

El Concello de Betanzos celebró este domingo el acto de entrega del Premio Úrsula Meléndez de Texeda 2026, una de las citas institucionales más relevantes y emotivas del año, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

Durante su intervención, la alcaldesa, María Barral, destacó la importancia de este galardón, que se concede cada año en torno al 8 de marzo para reconocer la labor de una mujer o colectivo de mujeres en favor de la igualdad, así como para poner en valor el papel imprescindible de las mujeres en todos los ámbitos: social, cultural, educativo, empresarial y asociativo.

En esta edición, la Comisión de Nomenclátor, Honras y Distinciones acordó por unanimidad, a propuesta del grupo de gobierno, otorgar el premio a Josefa Naveira García, 'Fina', por su trayectoria al frente de la Asociación de Vecinos de Infesta desde 1998.

Fina Naveira, junto a María Barral

Tal y como recordó la primera edil durante el acto, con este reconocimiento el Concello quiere agradecer su generosidad y su trabajo constante durante cerca de 30 años, dinamizando la actividad del local social y promoviendo una intensa vida cultural, social y educativa en Infesta.

La alcaldesa subrayó especialmente su “entrega incansable” a todos los vecinos y vecinas, incluso en momentos en los que la salud no la acompañaba, destacando que Fina Naveira es “el corazón y el alma” de uno de los locales sociales con mayor actividad del municipio desde hace décadas.

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El Premio Úrsula Meléndez de Texeda es el reconocimiento más importante en materia de igualdad que concede el Concello de Betanzos, con el que la corporación distingue el trabajo, tanto individual como colectivo, de quienes contribuyen a fomentar la igualdad de género en la ciudad.

El acto sirvió así para reconocer no solo la trayectoria personal de la premiada, sino también el papel fundamental del asociacionismo en la dinamización social y en la mejora del bienestar de la ciudadanía. Durante el acto también tuvo unas palabras emotivas hacia Fina Naveira el exalcalde, Ramón García Vázquez, quien en su condición de vecino de la homenajeada, recordó cómo nació la asociación de vecinos y vecinas de Infesta