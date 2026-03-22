Domingo de Ramos | 29 de marzo

09.00 horas | Misa en la iglesia de las Madres Agustinas Recoletas.

11.00 horas | Bendición de ramos en el atrio de la iglesia de Santo Domingo y procesión hasta San Francisco.

12.00 horas | Misa solemne de Domingo de Ramos en la iglesia de San Francisco.

Finalizada la misa, regreso de la procesión hasta el templo de Santo Domingo. La procesión estará acompañada de la Banda de Música de Abegondo y la Banda Municipal de Música de Betanzos.

19.30 | Misa en la iglesia de Santo Domingo.

Martes Santo | 31 de marzo

19.00 horas | Celebración penitencial con confesiones y misa en la iglesia de Santo Domingo.

Miércoles Santo | 1 de abril

19.30 horas | Misa en la iglesia de las Madres Agustinas Recoletas

20.00 horas | Procesión del Vía Crucis por el centro histórico, desde la iglesia de las Angustias a la de Santa María do Azougue.

Acompañará la procesión la sección de percusión de la Agrupación Musical Virxe da Amargura de Ferrol.

Jueves Santo | 2 de abril

Misa de la Cena del Señor

16.30 horas | Residencia García Irmáns

18.00 horas | Iglesia de las Madres Agustinas

19.00 horas | Iglesia de Santo Domingo

Hora Santa

22.00 horas | Iglesia de las Madres Agustinas

23.30 | Iglesia de Santo Domingo

21.30 horas | Procesión del Santo Encuentro

Desde la iglesia de Santa María salen el paso de Jesús atado a la columna y el Jesús Nazareno de Medinaceli.

Desde la iglesia de San Francisco salen el paso del Ecce Homo y el del Calvario.

Desde la iglesia de Santiago sale el paso de la Virgen Dolorosa.

En la plaza de la Constitución tendrá lugar la ceremonia del Santo Encuentro y en el atrio de Santa María, la ceremonia de despedida.

Participarán la soprano Clara Jelihovschi Panas y el pianista David Jelihovschi. Acompañarán la procesión a Banda de gaitas e tambores Zucurrundullo de Castroverde (Lugo), la Banda de Gaitas Agarimo de Ferrol, la Banda de Música de Abegondo y el Grupo de Gaiteiros das Mariñas.

Viernes Santo | 3 de abril

12.00 horas | Via Crucis en la iglesia de Santo Domingo.

Celebración de la muerte del Señor

15.30 horas | Residencia García Irmáns

17.00 horas | Iglesia de Santo Domingo

19.30 | Procesión del Santo Entierro

Saldrá de la iglesia de Santo Domingo con los pasos del Cristo de las Ánimas, Nuestra Señora de la Angustia, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de La Soledad.

Acompañarán la procesión la Agrupación Musical Virxe da Amargura y la Banda das Angustias, ambas de Ferrol.

22.00 horas | Os Caladiños

Saldrá de la iglesia de San Francisco con los pasos de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.

Acompañará esta procesión la Agrupación Musical Virxe da Amargura, de Ferrol.

En ambas procesiones participarán la soprano Clara Jelihovschi Panas y el pianista David Jelihovschi.

Sábado Santo | 4 de abril

Vigilia Pascual

19.00 horas | Residencia García Irmáns

21.00 horas | Iglesia de las Madres Agustinas Recoletas

21.30 horas | Iglesia de Santo Domingo

Domingo de Pascua, 5 de abril

Misa de Pascua

09.00 horas | Iglesia de las Madres Agustinas Recoletas

10.00 horas | Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios

12.30 horas | Iglesia de Santo Domingo

18.30 horas | Iglesia de San Francisco

19.30 horas | Iglesia de Santo Domingo