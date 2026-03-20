Denuncian a una fábrica de Betanzos por vertido de residuos y emisiones contaminantes

Tableros en una fábrica

La Delegación de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de A Coruña ha presentado denuncia contra la fábrica de tableros Betanzos HB y contra los administradores de la misma y sus apoderados mancomunados por un presunto delito contra el medio ambiente.

Lo hace contra ellos, ha informado a Europa Press el Ministerio Público, como presuntos responsables de la gestión medioambiental, especifica sobre el contenido de la denuncia.

La misma es por un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales "debido a la posible gestión ilegal de residuos y a la contaminación atmosférica y de las aguas que se viene produciendo desde hace años en el término municipal de Betanzos por emisiones derivadas de la fábrica de tableros Betanzos HB SL", recoge.

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La denuncia se ha presentado en la Sección de Instrucción Tribunal de Instancia de Betanzos. El Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes para ello.

"Que justifican -especifica- el inicio de una investigación penal acerca de si la mercantil y sus órganos rectores han podido incurrir en la comisión del delito" y lo hace tras denuncias vecinales a este respecto.