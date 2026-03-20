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Betanzos

Denuncian a una fábrica de Betanzos por vertido de residuos y emisiones contaminantes

Ep
20/03/2026 14:21
Tableros en una fábrica
Tableros en una fábrica
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La Delegación de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de A Coruña ha presentado denuncia contra la fábrica de tableros Betanzos HB y contra los administradores de la misma y sus apoderados mancomunados por un presunto delito contra el medio ambiente.

Lo hace contra ellos, ha informado a Europa Press el Ministerio Público, como presuntos responsables de la gestión medioambiental, especifica sobre el contenido de la denuncia.

La misma es por un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales "debido a la posible gestión ilegal de residuos y a la contaminación atmosférica y de las aguas que se viene produciendo desde hace años en el término municipal de Betanzos por emisiones derivadas de la fábrica de tableros Betanzos HB SL", recoge.

La corporación crea un frente común para exigir a Betanzos HB medidas contra los humos

Más información

La denuncia se ha presentado en la Sección de Instrucción Tribunal de Instancia de Betanzos. El Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes para ello.

"Que justifican -especifica- el inicio de una investigación penal acerca de si la mercantil y sus órganos rectores han podido incurrir en la comisión del delito" y lo hace tras denuncias vecinales a este respecto.

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