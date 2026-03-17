Una pareja acusada de agredir sexualmente a una persona con minusvalía en Betanzos: "Todo es falso"

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Una mujer de 39 años con diversidad funcional y su pareja de 73, acusados de agredir sexualmente en Betanzos (A Coruña) a una compañera de ella de un piso tutelado, con minusvalía psíquica, han negado los hechos que se les imputan. "Yo no le toqué ni un pelo a esa chica", ha manifestado el hombre.

Lo ha hecho durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña. En el mismo ha asegurado no haberle propuesto mantener relaciones sexuales a la denunciante ni haber tenido contacto físico con ella. "Nunca, ni hablamos de eso, es todo falso", ha reiterado para añadir que la acusación sobre él "no tiene fundamento ninguno".

Así, el procesado ha puntualizado que la encausada era su pareja desde 2018 e iba a visitarlo a su domicilio los sábados donde tenían relaciones íntimas. "En pandemia vino tres veces con ella -la presunta víctima- porque no las dejaban salir solas", ha concretado respecto a las normas del piso tutelado en el que ambas residían.

En estos encuentros, ha relatado, estaban "los tres juntos" en el salón. "Hablábamos un poco y tomábamos una cervecita", ha especificado. Después, según su declaración, la denunciante "se quedaba en el sofá viendo la tele, comiéndose un bocadillo y bebiendo cerveza" y los acusados iban a una habitación a tener sexo.

Cuestionado por la discapacidad que estas mujeres tienen reconocida, el hombre ha señalado que en su novia "en principio" no la percató pero la otra persona "se ve que no regula". Asimismo, ha negado haberle dado dinero a la que era su pareja tras estas citas salvo "algún día para comprar tabaco".

En la misma línea, la acusada, quien ha contestado únicamente a preguntas de su letrado, ha afirmado haber mantenido relaciones sexuales "consentidas" con el procesado pero "no" con la presunta víctima.

"Me besaba en la boca"

Por su parte, la denunciante -quien no ejerce acusación particular- no ha prestado testimonio en Sala, por lo que en la vista se ha visionado la declaración que hizo en su momento en el juzgado. En la misma explica que la procesada, "durante diez años, casi todos los fines de semana, iba a su habitación por las noches mientras sus compañeras dormían". "Me besaba en la boca y me tocaba el cuerpo", detalló. "Yo le decía para, para", aseguró. Además, insistió en que le "pegaba tortas para que no dijera nada".

En cuanto a las relaciones íntimas con el varón, relató que iban "los sábados y los domingos" a su casa. "Estábamos en una habitación los tres", dijo y describió escenas de sexo entre ella y el hombre mientras la mujer "vigilaba". "Yo no quería hacerlo", reiteró respecto a las mismas. Además, afirmó que tras estos encuentros "siempre" el acusado "le daba dinero" a la encausada.

En esta jornada, entre otros expertos, también han declarado las psicólogas que realizaron el análisis de credibilidad del testimonio de la presunta víctima, quienes han expuesto que no han podido "llegar a una conclusión". "El relato libre de los hechos no es suficientemente espontáneo", han argumentado tras apuntar a la "discapacidad inteletual leve" de la denunciante

Según consta en el escrito fiscal, la procesada, que tiene reconocida una minusvalía por razones psíquicas, convivía con la víctima, con discapacidad mental, en un piso tutelado. Fue en esta vivienda donde la acusada agredió sexualmente a la víctima en varias ocasiones, concreta.

El Ministerio Público pide para la mujer 13 años y nueve meses de cárcel y 13 años y tres meses para él por sendos delitos continuados contra la libertad sexual. En contraposición, las defensas de los acusados solicitan la libre absolución de sus clientes. "No sucedió", ha manifestado el letrado de la mujer en declaraciones a Europa Press antes de la vista.