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Betanzos

Trasladan a una persona tras un choque entre un furgón y un camión en la A-6 en Requián, Betanzos

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/03/2026 14:00
Entorno del Chuac
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PATRICIA G. FRAGA
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Una persona fue trasladada este martes en ambulancia tras una colisión entre un furgón y un camión en la A-6 a la altura de Requián (Betanzos), en dirección Madrid. Según el 112 Galicia, el aviso en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) se produjo a las 12.38 horas y fueron varios particulares los que alertaron del suceso.

A pesar de que en un primer momento los informantes indicaban que una persona presentaba heridas leves, finalmente se produjo su traslado a un centro médico por parte de los efectivos desplazados al punto. En concreto, acudieron el 061-Urxencias Médicas, la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y los Bomberos de Betanzos.

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