Trasladan a una persona tras un choque entre un furgón y un camión en la A-6 en Requián, Betanzos

Entorno del Chuac PATRICIA G. FRAGA

Una persona fue trasladada este martes en ambulancia tras una colisión entre un furgón y un camión en la A-6 a la altura de Requián (Betanzos), en dirección Madrid. Según el 112 Galicia, el aviso en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) se produjo a las 12.38 horas y fueron varios particulares los que alertaron del suceso.

A pesar de que en un primer momento los informantes indicaban que una persona presentaba heridas leves, finalmente se produjo su traslado a un centro médico por parte de los efectivos desplazados al punto. En concreto, acudieron el 061-Urxencias Médicas, la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y los Bomberos de Betanzos.