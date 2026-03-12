Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Los símbolos y una 'visión' de 1934: así es el cartel de la Semana Santa de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
12/03/2026 22:10
LUCIA MORENO_17411919
Lucía Moreno, en los talleres del CIEC
Cedida
Entre investigaciones, estéticas restituidas y reivindicaciones, la ciudadanía va conociendo novedades en relación con los actos que la Cofradía de Semana Santa de Betanzos está organizando para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo

Desde el día 29 de marzo, Domingo de Ramos, el casco histórico acogerá un sinfín de actividades que, atendiendo a su viveza y solemnidad, y teniendo en cuenta su consideración de Festa de Interese Turístico de Galicia, atraen cada año miles de visitantes a Betanzos. 

Así, tras confirmarse que se está restaurando un cuadro del Ecce Homo encontrado en el Museo das Mariñas con la intención de exponerlo durante esa semana en San Francisco, se ha desvelado el cartel que, por segundo año consecutivo, es una creación de la extremeña Lucía Moreno

CARTEL SEMANA SANTA BETANZOS 2026
CARTEL SEMANA SANTA BETANZOS 2026

Natural de Villafranca de los Barros (Badajoz), estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida al terminar el Bachillerato de Artes. En 2025 asistió a un módulo en el Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC) y ahora está realizando el curso completo del Master de Obra Gráfica. En la anterior edición, convenció a los encargados de evaluar las obras con una creación en la que la imagen central era Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo. Esta vez, es La Piedad de Santa María do Azougue.

Tanto entonces como ahora se trata de “una pintura en digital”, explica Moreno. Pero no solo aparece María abrazando a Jesús, sino que son varios los elementos incluidos en el cartel que, de una manera o de otra, están vinculados a Betanzos. Desde su mobiliario de la época modernista a la silueta del Castro de Untia que se vislumbra desde A Ponte Vella

“Usé de referencia la imagen de La Piedad de O Azougue, pero también quise plasmar motivos exclusivamente betanceiros, como las farolas de la plaza de los Irmáns García Naveira o la vista de Betanzos desde A Ponte Vella”, indica Moreno. 

Usé de referencia la imagen de La Piedad de O Azougue, pero también quise plasmar motivos exclusivamente betanceiros"Lucía Moreno

Con todo, para este último aspecto tuvo que modificar el ángulo para una ‘visión’ más amplia, contundente y emblemática de Betanzos.

Además, también se inspiró en uno de los icónicos carteles de Camilo Díaz Baliño. En concreto, el que el intelectual diseñó, con las torres de Santiago asomando, para las Festas de San Roque de 1934. El artista, un adelantado a su tiempo, es quien conectó de manera irremediable a su único vástago, Isaac Díaz Pardo, a Betanzos. En la capital del Mandeo residían algunos de los Díaz, y quizá por eso crea estos carteles o el telón del Alfonsetti. Una consanguinidad y huella artística que Isaac defendía en cada una de sus visitas a As Mariñas. 

En cuanto a los colores elegidos por Lucía Moreno para acompañar todos estos elementos y la imagen central de La Piedad, “están inspirados en los típicos colores de Semana Santa, el morado y el burdeos, que simbolizan la Pasión y la Penitencia”, apostilla la artista, que recuerda así la importancia y valor simbólico y estético que estas tonalidades, como el carmesí, el blanco o el verde, tienen en la liturgia de Semana Santa. 

Los colores están inspirados en los típicos colores de Semana Santa, el morado y el burdeos, que simbolizan la Pasión y la PenitenciaLucía Moreno

Otra de las novedades de esta edición, tal y como adelantó este diario en el mes de enero, es que volverá a salir a la calle un antiguo paso, el de El Calvario. “En Betanzos todos los pasos se caracterizan por tener una sola imagen y en este caso serían cuatro imágenes en uno”, incidía el conocido diseñador Jorge Vázquez como máximo representante de la cofradía, que apuntaba a que El Calvario, con La Magdalena, San Juan, la Virgen María y el Cristo de San Francisco, saldrá en Jueves Santo.

La apuesta de Betanzos para la Semana Santa 2016 pasa por El Calvario

Más información
