La intuición y un ‘roto’ en un cuadro destapan un secreto en Betanzos

Betanzos es una de esas ciudades en las que el misterio es una constante, en las que los secretos se revelan de manera incesante y en las que una mirada curiosa es suficiente para encontrar verdaderas sorpresas como la que acaba de comunicar el Museo das Mariñas.

La historia comienza con una visita casual y termina con la recuperación de un cuadro que, si nada se tuerce, se convertirá en una de las novedades de la Semana Santa 2026.

La restauradora coruñesa Patricia Muñoz se acercó este verano hasta la sala, pero "no como investigadora ni con un encargo concreto”, sino para conocer algo más de una comarca a la que está unida por sus raíces pues algunos de sus allegados viven en Mántaras, en el municipio de Irixoa.

En aquella visita, “vi que había obras expuestas que necesitaban una manita” y, solo unos días más tarde, contactó con su director, Ángel Arcay. La idea inicial era ofrecerle su colaboración pero “tanto él como sus colaboradores, me contagiaron enseguida su entusiasmo” y decidió volver a As Mariñas.

Los responsables de la sala le enseñaron no solo la exposición, sino también el almacén y allí, en el espacio menos conocido de todo este centro cultural, apareció un cuadro del Ecce Homo. “Nada más verlo, supongo que sería como una intuición, o no sé, me llamó la atención”, comenta, aún emocionada, Patricia Muñoz. Lo que se veía era una representación religiosa pero “por deformación profesional, un restaurador siempre mira la parte de atrás de los cuadros” y la especialista no dudó en seguir, en adentrarse todavía más en aquello que acababa de encontrar en las entrañas del antiguo convento de Santo Domingo.

“Le di la vuelta y vi que tenía una tela tapando el reverso del cuadro que no parecía un simple refuerzo”, continúa la restauradora que, “al ver que [la tela] tenía un roto”, se asomó a través del agujero para confirmar que “el reverso del cuadro estaba pintado” y que “parecía el cabello de Cristo”.

“Yo me he encontrado esto otras veces, o sea, he restaurado obras que están pintadas por el anverso y por el reverso, pero con imágenes diferentes” y esto era algo distinto, era como una obra con dos caras, así que consultó el caso con uno de sus maestros, el catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Santiago José Manuel Monterroso.

Hipótesis

Una primera hipótesis apuntó a que el lienzo pudiera haber ser el elemento central de un antiguo monumento de Jueves Santo, estructuras efímeras que se montaban en las iglesias para cubrir el sagrario durante la Semana Santa.

“En ocasiones utilizaban telas pintadas por ambos lados para crear un efecto teatral”, señala la experta, que pidió autorización al museo para desmontar la obra y retirar la tela posterior, siempre documentando cuidadosamente cada una de las operaciones, y cuando lo hicieron, la sorpresa fue aún mayor de la esperada pues apareció la espalda de Cristo, pero no una representación cualquiera sino “una imagen extremadamente cruda, con la piel desgarrada, llena de llagas y la sangre recreada con un detalle minucioso”, indica Muñoz.

La especialista insiste en que aquello le causó un impacto inmediato porque “cada gota de sangre tiene relieve y brillo”, y la iconografía le recordó al conocido como Ecce Homo bifronte: un tipo nada común de pintura en la que Cristo aparece representado por delante y por detrás en el mismo lienzo, siendo un motivo que se manifiesta sobre todo en el arte barroco novohispano, desarrollado entre los siglos XVII y XVIII en los territorios del actual México.

Así, las primeras comparaciones realizadas por la restauradora apuntan a una hipotética relación con pinturas de esta época vinculadas al ámbito americano, especialmente al virreinato de Nueva España.

El hallazgo sería extraordinario si se confirma esta hipótesis, aunque su origen no es el único enigma que esconde este Ecce Homo ¿Por qué lo taparon y cómo acabó en As Mariñas? La tela que ocultaba la imagen estaba cosida cuidadosamente alrededor del lienzo, flotando sobre la superficie, con lo que su cometido no era el refuerzo, por lo que todo indica que se colocó con la intención expresa de ocultar la espalda de Cristo.

El cuadro, además, solo tenía marco por el frente, lo que apuntala la idea de que durante mucho tiempo se quiso mostrar únicamente la imagen del rostro y el torso, pero las razones son una incógnita, lo mismo que su procedencia, que pudo ser desde una donación a un traslado; de una iglesia, de una colección privada o de alguno de los numerosos pazos de Betanzos.

“Cualquier aportación para aclararla se agradecerá enormemente”, destacan Muñoz y Arcay.

Así, mientras se intenta reconstruir la historia de la pieza, la experta trabaja en su restauración y lo hace prácticamente sin descanso, ya que ha aparcado temporalmente otras intervenciones de su estudio de en A Coruña para centrarse en esta obra –los costes de recuperación los asume la Cofradía de Semana Santa– motivada por el entusiasmo que ha despertado el descubrimiento y por la meta de devolverlo a la vida cuanto antes para exhibirlo durante los actos de Pasión y Muerte.