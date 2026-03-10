Lo que Jesús Núñez y el CIEC han unido... lo apuntala y retiene Betanzos

Andrea Pavón, Pablo y Miguel Muñoz, en Estudio Río Río Javier Alborés

Cuando el artista Jesús Núñez regresó a Betanzos a mediados de los 80, lo hizo con una idea clara: convertir su casa natal en un espacio donde crear, aprender y compartir arte, y en un aliciente más para conocer y enamorarse de As Mariñas. De ese sueño nació el Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC), una institución que, cuarenta años después, no solo atesora una colección de obra gráfica excepcional sino que está transformado el ecosistema cultural de la ciudad y seduciendo a artistas de todo el mundo, que incluso deciden instalarse en Betanzos.

Nacido en 1927, Jesús Núñez desarrolló una intensa actividad artística e instructiva hasta su muerte en 2023. Tras estudiar en Salamanca, Madrid y Berlín, se estableció en la capital española, donde continuó creciendo como creador y experimentando con diferentes disciplinas hasta que, en los 80, decidió volver a su ciudad con su esposa, Lola Galilea.

La intención era convertir la casa de los Núñez en un espacio para la creación y la difusión artística, en el corazón del casco histórico, en el número 2 de Castro. El inmueble, diseñado por el célebre arquitecto coruñés Rafael González Villar, había albergado en su día el centro comercial de Hijos de A. Núñez e incluso una sucursal del Banco de España.

Con el tiempo, aquel edificio se convertiría en un centro cultural abierto al que, en su afán por seguir ampliando conocimientos, acudieron en su momento muchos de los nuevos vecinos de Betanzos.

Orígenes

La idea de Núñez y Galilea era sencilla y ambiciosa a la vez: crear un centro donde artistas, estudiantes y amantes del arte pudieran encontrarse para aprender, experimentar y compartir conocimiento sin salir ‘extramuros’ del antiguo Castro de Untia. Sin embargo, quizá no contaron con uno de los efectos de su revolucionaria empresa que, unido a los atractivos de la ciudad, ha acabado sumando habitantes a Betanzos.

Desde su creación, el centro ha desarrollado una intensa actividad didáctica a través de cursos especializados de estampa contemporánea que atraen a alumnos de los cinco continentes y la presencia constante de artistas internacionales ha convertido la cabecera comarcal en sitio de encuentro para creadores interesados en el grabado y la gráfica que, aprovechando su estancia en la ciudad, se acaban adentrando en la realidad social y cultural de As Mariñas.

Impacto

En este sentido, el impacto del CIEC en la ciudad ha sido enorme y muchos de los estudiantes que la conocieron asistiendo a sus talleres decidieron quedarse a vivir en la zona, atraídos por el ambiente creativo y la calidad de vida del entorno, como son los casos de Vaina y Río Río, en As Cascas y A Ribeira.

Así, algo que comenzó como una iniciativa individual terminó convirtiéndose en un verdadero motor cultural para Betanzos. De su mano, en los últimos años han ido surgiendo nuevos talleres, estudios y espacios culturales, e incluso negocios como rocigarcia, una cerería artesanal creada por Fran Porto, de Betanzos, y Rocío Osorio, exalumna del Máster de Obra Gráfica del CIEC.

De esta manera, con todos ellos integrados en el día a día del municipio o en el los de su entorno, donde algunos compraron vivienda, se ha constituido una red artística que mantiene vivo el espíritu del centro y el sueño Jesús Núñez.

Resultados

Una de las muestras más recientes de este fenómeno es Río Río, un estudio creativo ubicado en A Ribeira.

En concreto, en el antiguo obrador de ‘Pastas La Estrella’, en el número 37 de A Marina, a escasos metros de la confluencia de Mendo y Mandeo.

Detrás de Río Río están Andrea Pavón, Miguel y Pablo Muñoz. Este último descubrió Galicia a través de un intercambio y de un curso de Xilografía en el CIEC en enero de 2021. Después convenció a sus compañeros para regresar en verano y conocer la comarca para, tras dos años de visitas y contacto con el ambiente artístico de la ciudad, entre los tres, tomar una decisión: dejar Madrid y Alcalá de Henares y establecerse definitivamente en Betanzos.

Así nació Río Río, un estudio en el que cada uno desarrolla su propia obra mientras comparte el espacio con otros creadores e imparte talleres monográficos, como los de cerámica, de los que se encarga Andrea. Allí los alumnos pueden aprender todo el proceso de creación: desde el modelado inicial hasta los tiempos de secado, el esmaltado y las diferentes técnicas de construcción y decoración, mientras que Miguel se centra en los mosaicos, y Pablo en la serigrafía y el diseño textil, aunque la idea de Río Río es seguir ampliando la oferta de cursos y talleres y, sobre todo, crear sinergias con otros artistas y vecinos de As Mariñas.

Otra muestra de este dinamismo cultural es Espazo Vaina, una asociación sociocultural que se ha convertido en sitio de encuentro para artistas y vecinos, en el número 62 de O Rollo, en las inmediaciones del emblemático Lavadero de As Cascas.

Ale Mourelle, Iria Fafián y Carola Sánchez, en Espazo Vaina German Barreiros

En Vaina se organizan exposiciones, cursos, mercadillos y diferentes actividades culturales y divulgativas para acercar el arte y el conocimiento a la comunidad, en un ambiente acogedor en el que tanto artistas como visitantes puedan exhibir y vender su obra y colaborar en nuevas iniciativas, como explica Iria Fafián. Ella, aunque originaria de la misma comarca, no vivía en Galicia y decidió mudarse tras su experiencia en el Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC).

Además, en Vaina no descuidan la realidad mundial, y por eso organizaron actividades para denunciar la situación de Palestina, ni tampoco lo cotidiano y, en este sentido, en vísperas de carnavales, organizaron “obradoiro de máscaras silvestres” que impartió Quim, maestro de cestería de Fibras Silvestres, un artista catalán también afincado en Betanzos.

Antes, en Navidad, hicieron otro de adornos y esta misma semana, el espacio acogió un taller enfocado al cuidado del suelo pélvico e higiene postural de la mano de Nuria Edreira.

También la valenciana Isabel Durá desembarcó en Betanzos para estudiar en la antigua Casa Núñez. En la Universidad de Valencia, donde estudió Bellas Artes, había conocido el grabado y tuvo claro que ese era su camino, así que decidió matricularse en el Máster de Obra Gráfica de la Fundación CIEC.

La valenciana Isabel Durá, que compró casa en la ciudad Cedida

En la actualidad, reside en el centro histórico, en donde está totalmente integrada y colabora activamente con distintas iniciativas, como el mercado navideño, pero no se cierra a nada: “Betanzos me ayudó a experimentar con el grabado y conocerlo mejor, que me apasiona, pero también hago encuadernación, principalmente con obra gráfica, ilustración…”.