Betanzos

El PP alega contra la nueva norma de accesos al centro histórico de Betanzos e impulsa una recogida de firmas

Redacción
08/03/2026 20:59
Cinco de los seis ediles del PP de Betanzos muestran la alegación
Cedida
Cedida
El Grupo Municipal del PP de Betanzos inició una recogida de firmas en todo el municipio para respaldar una alegación colectiva para modificar la normativa de restricciones de acceso al casco histórico, ahora en exposición pública, y que está generando un “amplio rechazo social” en Betanzos.

La decisión de comerciantes y vecinos sobre la nueva ordenanza del casco viejo de Betanzos: “Habrá alegaciones”

Para el Partido Popular, el centro histórico es “un espacio de alto valor patrimonial, urbanístico, social y económico, que debe protegerse y conservarse con una estrategia que sea compatible con el desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos, con la prestación de los servicios públicos y con la actividad de sectores cruciales como el comercio tradicional y la hostelería”, sostiene el PP.

Asimismo, los conservadores inciden en que la nueva ordenanza “desincentiva las compras en el comercio del casco histórico, dificulta la logística de los repartos, genera inseguridad jurídica a los usuarios, penaliza a los residentes en el centro y, en general, traslada la sensación de que acceder al centro histórico es un problema”, por lo que elaboraron una alegación que sustenta la recogida de firmas con doce solicitudes concretas, entre las que destacan: anexo técnico sobre el sistema de cámaras; ampliación a 60 minutos el máximo dispuesto para los no residentes, y del horario de carga y descarga; aumento del peso para vehículos especiales; más rigor y claridad; señalización de los aparcamientos exprés y creación de una mesa de seguimiento, con una evaluación trimestral.

Barral defiende la ordenanza de movilidad del casco histórico: “Creo que se está terxiversando”

