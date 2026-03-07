La Xuntanza de Labores Artesanais 2026 reúne más de 300 asistentes

Xuntanza de Labores Artesanais en Betanzos Cedida

La Xuntanza de Labores Artesanais de Betanzos se celebró con unos 300 asistentes en el Edificio Archivo (Liceo). Este encuentro, que organizan cada año el área de Servicios Sociales y la Asociación de Mulleres da Condesa coincidiendo con los actos conmemorativos del 8-M, contó con representantes de más de medio centenar de colectivos de toda Galicia, de Castilla y León, de Asturias y Cantabria.

En la inauguración estuvieron la alcaldesa, María Barral, y la edil Ana Veiga.

Durante todo el día, tanto por la mañana, de 10.00 a 14.00, como por la tarde, de 16.00 a 19.00, realizaron encaje de bolillos y otras técnicas artesanales; varias tiendas especializadas instalaron sus mostradores de manualidades, cuero, flores secas o talla de madera, y los vecinos pudieron visitar una exposición de trabajos, observar cómo los realizan o adquirir alguna de las creaciones hechas allí mismo, en el Liceo.