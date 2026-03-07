Mi cuenta

Betanzos

La Xuntanza de Labores Artesanais 2026 reúne más de 300 asistentes

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/03/2026 20:19
Betanzos Labores
Xuntanza de Labores Artesanais en Betanzos
Cedida
La Xuntanza de Labores Artesanais de Betanzos se celebró con unos 300 asistentes en el Edificio Archivo (Liceo). Este encuentro, que organizan cada año el área de Servicios Sociales y la Asociación de Mulleres da Condesa coincidiendo con los actos conmemorativos del 8-M, contó con representantes de más de medio centenar de colectivos de toda Galicia, de Castilla y León, de Asturias y Cantabria. 

En la inauguración estuvieron la alcaldesa, María Barral, y la edil Ana Veiga.

La alcaldesa, María Barral, y la edil Ana Veiga, observaron el trabajo de algunos de los artesanos
La alcaldesa, María Barral, y la edil Ana Veiga, observaron el trabajo de algunos de los artesanos
Cedida

Durante todo el día, tanto por la mañana, de 10.00 a 14.00, como por la tarde, de 16.00 a 19.00, realizaron encaje de bolillos y otras técnicas artesanales; varias tiendas especializadas instalaron sus mostradores de manualidades, cuero, flores secas o talla de madera, y los vecinos pudieron visitar una exposición de trabajos, observar cómo los realizan o adquirir alguna de las creaciones hechas allí mismo, en el Liceo. 

Fina Naveira García, ayer en el centro social, en la clase de cestería

Fina Naveira, Premio Meléndez de Texeda 2026: “Empezamos no 97 amañando a capela e acabamos creando unha asociación”

Más información
