La Xunta adjudica de nuevo una de las casas rehabilitadas en A Cerca a través de Rexurbe

Belém do Campo entregó las llaves de la casa, en el número 49 de A Cerca Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda, Begoña Freire, entregó una de las viviendas en alquiler rehabilitada a través del Programa Rexurbe. En concreto, una casa situada en el número 49 de A Cerca, en el corazón del centro histórico de Betanzos.

Esta vivienda se entrega en segunda adjudicación porque en cuanto una casa queda vacante, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) inicia de inmediato los trámites siguiendo el listado del municipio en que se ubican para volver a adjudicarla, apuntó la Xunta.

Para ser incluido en estos listados, es preciso inscribirse en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. El plazo para presentar solicitudes está siempre abierto, tanto en línea como de forma presencial en las oficinas del IGVS.

Do Campo señaló que Betanzos "foi pioneiro ao acoller a experiencia piloto do Programa Rexurbe no ano 2017".

En la actualidad, son 17 los inmuebles rehabilitados o en proceso de rehabilitación, con una inversión prevista de casi 6 millones de euros para veinte nuevas viviendas protegidas para la ciudad y tres locales comerciales, "e hoxe entrégase unha desas vivendas que quedara vacante para un novo fogar", explicaron desde la Xunta.

Además, Betanzos cuenta con un Área Rexurbe declarada en 2023. "Esta figura, creada ao abeiro da Lei de rehabilitación aprobada en 2019, ten como obxectivo facilitar a revitalización de ámbitos que, polas súas especiais características, precisan dunha maior implicación das administracións públicas para mellorar as condicións de vida da veciñanza e recuperar o seu dinamismo", detalla, en una nota, la Delegación de la Xunta en A Coruña.