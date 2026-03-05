Mi cuenta

La concesión de los puestos del mercado de abastos de Betanzos se hará por invitación directa

Fran Moar
Fran Moar
05/03/2026 20:47
Los antecedentes invitan a la prudencia. No obstante, los condicionantes sugieren que, a la tercera, la concesión de los doce puestos del mercado municipal de abastos de Betanzos será un hecho. Y es que, después de dos procesos de licitación declarados desiertos, el Gobierno local, presidido por María Barral, ha optado por la cesión a través de una invitación directa.

Según indicó ayer la propia alcaldesa, en declaraciones a una emisora local de radio, a lo largo de la jornada de hoy, o a lo más tardar el próximo lunes, día 9, se ultimarán los pliegos para conceder la decena de puestos ubicados en un inmueble que fue objeto a una remodelación cuyo coste alcanzo casi los dos millones de euros.

Cánones

Cabe recordar que en los dos procesos mencionados se licitaban doce puestos, entre ellos dos de mayores dimensiones que el resto que contaban con un canon mínimo de 1.533 euros anuales (130 al mes). Por su parte, los destinados a pescadería y frutería, de acuerdo a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el mercado, tenían un canon anual mínimo de 217 euros. El resto, un mínimo de 766 al año.

Entre los criterios para la adjudicación, se establecía que los aspirantes debían presentar una memoria técnica, en la que se explicaba el plan de gestión del negocio, una propuesta gastronómica y posibles mejoras.

Asimismo, el conjunto de los concesionarios deberían luego constituirse en asociación para poder llevar a cabo acciones conjuntas; entre otras, la limpieza del mercado.

