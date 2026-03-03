Mi cuenta

Betanzos

Betanzos, reconocida por su compromiso con la igualdad

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/03/2026 14:40
Betanzos, distintivo de Igualdad de Género
Betanzos, distintivo de Igualdad de Género
El Ayuntamiento de Betanzos recibió esta mañana el Distintivo SG CITY 50-50 a favor de la igualdad de género, en el marco de la Norma SG CITY 50-50, gracias a su integración en el Dixecp (Distintivo para a Igualdade de Xénero en Pobos e Cidades), cofinanciado por la Unión Europea. 

La alcaldesa, María Barral, destacó la importancia de contar con este distintivo que "recoñece e certifica o compromiso de Betanzos coa igualdade entre mulleres e homes, impulsando a incorporación da perspectiva de xénero en todas as súas políticas e actuacións”.

La Norma SG CITY 50-50 es la primera herramienta que permite implantar, evaluar y certificar "un sistema de xestión orientado á igualdade de xénero nos gobernos locais", mediante una metodología clara y práctica para ayudar a los municipios a "implantar, avaliar e certificar a integración da perspectiva de xénero nas súas actuacións", y  a "establecer un proceso de mellora continua mediante estratexias específicas e indicadores que garanten a eficacia das políticas públicas".

Durante los próximos años, el Ayuntamiento de Betanzos deberá implementar todas las acciones que se recogen en el plan de compromiso, elaborado "para avanzar na transversalización da perspectiva de xénero tanto a nivel interno como nas súas políticas públicas".

En cuanto a los propósitos de este nuevo distintivo destacan el de "mellorar as competencias de xestión municipal e reforzar as capacidades técnicas e políticas en materia de igualdade", además de impulsar la integración de la perspectiva de género en sus políticas y ofrecer una oportunidad para corregir "prácticas discriminatorias e relacións de poder inxustas", explican desde el Ayuntamiento de Betanzos.

Con esta certificación, la ciudad pasa a formar parte de la red de municipios comprometidos con la igualdad, reconocidos con el Distintivo SG CITY 50-50.

La alcaldesa, acompañada por la técnica de Igualdade, Marta Piñeiro, recogieron el premio de manos de José Manuel Pérez, representante en Galicia de la entidad que otorga este tipo de reconocimientos: For Gender Seal.

