La antigua cárcel de Betanzos abrirá antes del verano como nuevo museo

María Barral y Andrés Hermida visitaron las obras en la antigua cárcel de Betanzos CEDIDA

La restauración de la antigua Cárcel de Partido de Betanzos entra en su última etapa y, según los cálculos del Gobierno de María Barral, el inmueble abrirá antes del verano como nuevo Centro de Información Turística (CIT) y como espacio museístico, sede de la exposición más importante sobre el antiguo Reino de Galicia. Así lo anunció la alcaldesa tras visitar las actuaciones y conocer el avance de la intervención acompañada por los técnicos y la dirección encargados de la rehabilitación y por el edil de Obras Públicas y Servicios, Andrés Hermida.

En este momento, tras varios meses de actividad, el interior del inmueble, que cuenta con dos construcciones, está completamente vacío y son visibles los que serán los niveles superiores, tanto dónde se ubicará el CIT, en la entrada al inmueble, donde estaban las oficinas de la Policía Local de Betanzos, como dónde irá el espacio museístico del antiguo Reino de Galicia.

El área reservada a turismo, nada más acceder desde la Rúa do Castro, ocupará todo el nivel inferior, mientras que el superior, al que se subirá en ascensor, será un “espacio diáfano e aberto para actividades vencelladas á promoción turística da cidade”, detallaron desde el Ayuntamiento de Betanzos.

En cuanto a la segunda construcción, separada por un patio donde se aprecia la muralla medieval, será la que albergará la exposición sobre el Reino de Galicia, impulsada desde la Diputación de A Coruña “co obxectivo de contribuir á difusión da historia e identidade” de la comunidad y sus antiguas siete capitales: A Coruña, Santiago de Compostela, Tui, Lugo, Mondoñedo, Ourense y Betanzos.

Esta tarea de divulgación se realizará “a través dunha instalación museográfica estable”, apuntan los responsables municipales, que indican que la muestra permanecerá en la ciudad “despois do convenio asinado entre as dúas institucións que establecía o compromiso do Concello de Betanzos en realizar os traballos e posta a disposición do espazo para albergar a exposición, e o da entidade provincial para contratar o deseño museográfico da exposición permanente, adaptado ao espazo”, añadió la alcaldesa antes de destacar que “se converterá no primeiro centro de interpretación daquela época”, el espacio museístico “máis importante” de la comunidad sobre el antiguo Reino de Galicia y un atractivo más para visitar el casco histórico de Betanzos.

Patrimonio

En cuanto al patio central, la mandataria explicó que será habilitado con gradas y un pequeño escenario “no que se poderán levar a cabo actividades vencelladas tamén á parte museística ou turística”.

Para terminar, recordó que la rehabilitación de este inmueble es una de las actuaciones de “recuperación do patrimonio local”, como El Pasatiempo, Santa María de Donas o el mercado municipal, que son construcciones singulares y únicas “que forman parte da historia de Betanzos”.

El mar regresa a Betanzos convertido en arte para entrar en el Museo das Mariñas Más información