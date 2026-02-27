Mi cuenta

Betanzos

Piden diez años de cárcel para un matrimonio que mantenía encerrado y atado a un familiar en Betanzos

La Fiscalía explica que colocaron alambres en las ventanas, apenas lo alimentaban y lo obligaban a llevar pañales

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/02/2026 12:40
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
La Fiscalía reclama una pena de prisión de diez años para un matrimonio que mantenía encerrado y, en ocasiones, atado de pies y manos, al padre de uno de ellos en un domicilio de Tiobre, Betanzos. Así se desprende del escrito que la institución ha hecho público este viernes, en el que se acusa a los protagonistas de los delitos de detención ilegal, abandono de familia y contra la integridad moral. El juicio tendrá lugar el próximo martes, día 3, a las 09.45 horas en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Así, la acusación se dirige contra JAA y MCC, hijo y nuera de la víctima, JAA -de 81 años- que, tras haber sufrido un ingreso hospitalario, se trasladó a la vivienda de los encausados. Entre diciembre de 2022 y, al menos, el día 24 de enero de 2023, el matrimonio mantuvo a JAA "confinado en el interior de la habitación que tenía en la vivienda (en ocasiones atado de pies y manos) empleando para ello no solo candados colocados en la puerta de la estancia y anexos para proceder a su cierre desde el exterior, sino también colocando alambres en las ventanas de la habitación", explica la Fiscalía, que también detalla que "no consta que por estos hechos JAA sufriese herida alguna".

Durante el período mencionado, dice el documento, la acusada, "con el beneplácito y conocimiento del acusado, y con el propósito ambos de menoscabar su dignidad, mantenían a JAA en condiciones precarias e insalubres en la habitación, dándole pañales para realizar sus necesidades, que este acumulaba después en una papelera destinada al efecto y no ofreciéndole comida ni bebida durante el día, o proporcionándole la comida y bebida una vez al día y en pequeñas cantidades".

