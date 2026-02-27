Detenido en Betanzos un vecino de Irixoa que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia

La Policía Local de Betanzos detuvo a L.M.F., de 40 años de edad, vecino de Irixoa, por dos delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol, cuadruplicando la tasa de alcoholemia al llegar a 1,08 mg/l en aire espirado (la tasa permitida es de 0,25 mg/l).

Según informan fuentes municipales, los hechos se produjeron el pasado día 25 sobre las 14.20 horas cuando el detenido circulaba por la avenida Jesús García Naveira en dirección al centro de la ciudad. A la altura de la gasolinera de As Cascas, su vehículo invadió el carril contrario, chocando lateralmente con otro coche que circulaba en sentido contrario. La conductora de este coche esquivó el golpe frontal al aprovechar un espacio libre que había de estacionamiento en la calle, pero no evitó el golpe lateral.

A pesar de la aparatosidad, L.M.F. no se detuvo y siguió su marcha por la avenida Jesús García Naveira hacia la zona centro. En ese momento, la Policía Local fue alertada de los sucedido por varias llamadas telefónicas, además de la propia conductora afectada por el golpe, que viajaba con una menor en el coche.

Un conductor pierde el control de su coche y choca contra una casa en Os Prateiros Más información

Al lugar se acercaron efectivos que estaban en la zona escolar y una patrulla de la policía. En las llamada recibidas en sede policial otros conductores alertaron que el vehículo conducido por el ahora detenido “circulaba haciendo eses ya antes del impacto”. Desde la Policía Local se alertó al 062 de los hechos dado que el conductor del vehículo circulaba de forma temeraria. Ante el riesgo que suponía para otros conductores y la imposibilidad de que en ese momento la Guardia Civil pudiese enviar alguna patrulla, la Policía Local inició una persecución por la carretera que une Betanzos con Paderne e Irixoa.

En este último municipio, localizó el vehículo en una vivienda, practicando los controles preceptivos de alcoholemia que en ese primer momento llegó a los 0,79 mg/l. La patrulla trasladó a L.M.F. a Betanzos donde se le practicó un segundo control en el que llegó a los 1,08 mg/l, cuadruplicando la tasa de alcoholemia.

La conductora del vehículo que sufrió el impacto lateral tuvo que ser trasladada al centro de salud de Betanzos por diversos dolores y crisis de ansiedad.